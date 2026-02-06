ガバッと着るだけ♡【ROPÉ PICNIC】スタイルアップを叶える「優秀トップス」

着膨れが気になる冬コーデ。少しでも着痩せしたいなら、メリハリ感のある着こなしが叶うペプラムシルエットを選ぶといいかも。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、着るだけでスタイルアップを狙える「優秀トップス」をご紹介します。フェミニンなムードをまとってトレンド感も高まるペプラムトップスは、まだまだ続く冬コーデの即戦力になりそうです。

体型カバーも◎ メリハリ感も出せるペプラムトップス

【ROPÉ PICNIC】「アンゴラ混ペプラムニット」\2,998（税込・セール価格）

公式オンラインストアで「ウエストから自然に広がるペプラムラインが腰まわりをすっきり見せ、スタイルアップを叶える」と紹介されているこちらのトップス。メリハリ感のある着こなしを楽しみつつ、気になるお腹まわりに視線が向きにくいシルエットが魅力です。ふんわり柔らかなアンゴラ混のニット生地が、フェミニンな雰囲気も演出。襟付きデザインがきちんと感も与え、ミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。

脚長効果も◎ 洗練された大人のキレイめカジュアル

ダボっとしたワイドシルエットのジーンズ × ペプラムトップスのコーデ。スタッフさんが「ウエストラインが高く見えるように着てみました！」とコメントしているように、ペプラムトップスを合わせることで、脚長効果を狙えそうです。上品な華やかさもプラスされ、カジュアルなジーンズもキレイめな印象に仕上がっています。淡色ワントーンで洗練度アップも狙って。

主役級に映える異素材ミックスデザイン

【ROPÉ PICNIC】「布帛ドッキングペプラムギャザープルオーバー」\3,293（税込・セール価格）

ツイル風のキレイめなカットソーと、ふわっと軽やかな布帛を組み合わせた、異素材ミックスデザインが特徴。1枚でレイヤード風コーデが完成する主役級トップスは、シンプルなボトムスを合わせるだけでおしゃれ見えしそうです。コントラストのきいたバイカラー配色で、メリハリ感のある着こなしに。ドッキング部分のおかげで腰位置が高く見え、1点投入するだけでスタイルもよく見えそうです。

スタイルアップ効果倍増かも！ 垢抜けワンツーコーデ

Iラインシルエットがスッキリとした印象を与えるスカートを合わせれば、スタイルアップ効果がさらに倍増しそう。切り替えの布帛生地が明るく爽やかに映えて、地味見えしがちな配色もグッと垢抜けそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i