帰宅したパパさんに抱っこをしてもらって…？野良猫から家猫へと変化を遂げたことがわかるほほえましい光景は80万5千回を超えて表示され、3万2千件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：人が近づくと威嚇してパンチをしていた野良猫→家猫になった『現在』…激変した様子】

もみもみタイム

X（旧Twitter）アカウント『@ccchisa76』に投稿されたのは、猫ちゃんがパパさんに抱っこをしてもらっているときの様子です。動画に登場するのは、元野良猫の男の子、「くう」ちゃん。野良猫時代のくうちゃんは、人が近づくと威嚇して猫パンチをしていたのだそうです。

この日、帰宅されたパパさんは、くうちゃんを抱っこして左右にゆらゆらと優しく揺らしながら、くうちゃんのおなかをもみもみされたのだそうです。くうちゃんは、下っ腹を揉まれながら完全に脱力していたといいます。両手の力はだらんと抜け、口元はゆるみ、時おり目をとろんと細めてうっとりとした表情を浮かべていたのだとか。

尊い信頼関係

野良猫時代の警戒心はどこへやら、今は「もっとやってもいいよ」と言わんばかりの幸福オーラがくうちゃんの全身からにじみ出ていたとのこと。かつて猫パンチを繰り出していた小さな手が、今はパパさんの腕の中で力を抜いていて、そのギャップが、かわいさと感動を同時に運んできてくれます。

くうちゃんとパパさんの愛情がいっぱい詰まったワンシーンは、たくさんの人々に笑顔と癒しを届けてくれることとなったのでした。

Xアカウント『@ccchisa76』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「威嚇していた頃からこんなに信頼するようになったなんて感動ですね」「くうちゃんのお腹がとっても柔らかそう！」「目つきとろんとしとるやんw」「見ていて心が温かくなりました」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ccchisa76」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。