明治安田J1百年構想リーグが開幕

FC町田ゼルビアは2月6日、特別大会の明治安田J1百年構想リーグEAST開幕節で横浜F・マリノスを3-2で下した。

前半8分にFWエリキが大会1号をマーク。前半は約9分間で両軍合わせて3点が入る激しい展開となったが、最後は町田が逃げ切り、開幕白星スタートとなった。

北中米ワールドカップ（W杯）イヤーの2026年、Jリーグにとっても特別なシーズンが幕を開けた。前半8分、高い位置でDF望月ヘンリー海輝がボールを奪い素早くパス展開。エリキが受けると、相手DFをかわして中央をドリブル突破し、1人で持ち込んで左足を振り抜いた。

しかし、同16分にはハンドで献上したPKを相手のFW遠野大弥に決められ同点に。それでも直後のプレーから横浜FMの連係ミスを逃さずエリキが追加点を挙げた。さらに前半終了間際にはFW相馬勇紀が左サイドから直接フリーキックを決めて突き放した。

昨季は残留争いで苦しんだ横浜FMも後半からギアを上げた。同22分に左サイドからパスを繋いで、この日キャプテンマークを巻いたFWジョルディ・クルークスがネットを揺らした。

開幕戦から点の奪い合いとなったが、最後は町田が守り切って勝利。百年構想リーグで白星スタートを切った。（FOOTBALL ZONE編集部）