６日開幕するミラノ・コルティナオリンピック。注目選手を紹介するシリーズ最終回は、スキーノルディック複合の渡部暁斗選手とリュージュの小林誠也選手です。



このうち渡部選手は最後のオリンピックで。奇跡を起こすと意気込んでいます。



オリンピック5大会連続出場。

「フレンツェルの連覇か渡部の雪辱か。さぁ勝負をかけた」

「ソチの雪辱を果たせ！」

「渡部は2大会連続の銀メダル」





■■■スキーノルディック複合白馬村出身の渡部暁斗選手37歳■■■渡部暁斗選手「頂点は見えているんですけどね、登り方がわからない」これまでに4つのメダルを獲得しました。渡部暁斗選手「今シーズン限りでの現役引退を皆様にお伝えしたくきょうはお集まりいただきました」6大会目となるミラノ・コルティナ大会を最後のオリンピックと決めた渡部選手。今シーズンはこれまでW杯13位が最高順位と厳しい戦いが続く中、先月、今の心境を語りました。渡部暁斗選手「自分が行くよりも代わりに誰かもう1人連れて行った方がいいんじゃないかなって思う思ってしまうようなパフォーマンスしかできていなかったのがちょっと心残りな内定ではあるんですけど選ばれたということに何か意味があるというかしっかりとその選んでいただけたっていう背中を押してもらえた」複雑な思いを口にした渡部選手。しかし、これまでの経験を武器に集大成のオリンピックに挑みます。渡部暁斗選手「自分がその過去にそういうトップ争いをしたことがあるっていう記憶だったりとか感覚的な記憶ですよね。実際に戦ったことがある記憶そういうものがあるから。奇跡がないわけじゃないっていうわずかな自分の過去の記憶みたいなものがいま自分をあの…崖っぷちでギリギリポジティブに保っている部分かなとは思いますね」ノルディック複合は11日に競技が始まります。渡部暁斗選手「最後の舞台で本当に最後奇跡が起こったという瞬間を見ていただけるようなオリンピックにしたいなと思っています。そこを期待して最後までみとどけていただけたらなと思っています」■■■リュージュ小林誠也選手24歳■■■一瞬で目の前を駆け抜けるスピード。

リュージュ男子1人乗りに出場する飯綱町出身の小林誠也選手24歳です。



小林誠也選手

「今は楽しみもありとりあえず枠というか出場できることにほっとしています」



トップ選手だと最高時速140キロ以上にも及ぶ「速さ」で1000分の1秒を争うリュージュ。今回のオリンピックでこの競技唯一の日本人選手です。



小学5年生のとき、2019年に休止となった長野市のスパイラルで競技を始めた小林選手。



五輪初出場の北京オリンピックは32位と悔しい結果に終わりました。



小林誠也選手

「気持ちが全然、大きい試合に慣れていなくて試合の日ごはんを食べられないくらいすごく緊張していてやっぱりそういう部分と、技術の部分と、全部が足りてなかったなという風に思っています」



4シーズン前からはアメリカのナショナルチームとも練習を重ね、大会にも積極的に参加。



アジア選手権は3連覇と着実に実力をつけています。



小林誠也選手

「いまは今回のオリンピックは15位っていうところを目指してはいます。日本の歴代の男子1人乗りいまの自分の種目でのオリンピックでの歴代記録がいま16位なんですよね。なのでまずはそこを超えていきたいっていうところです」



初戦は、日本時間の８日午前1時から始まります。