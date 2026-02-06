１３人組グループ「ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ」のＳ．ＣＯＵＰＳ（エスクプス、３０）、ＭＩＮＧＹＵ（２８）によるスペシャルユニット「ＣｘＭ（ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ）」が６日、千葉・幕張メッセで初ライブツアーの最終公演を迎えた。

１月末の名古屋公演と今回の幕張４日間で、計７万４０００人を動員。昨年９月にリリースした初のミニアルバム「ＨＹＰＥ ＶＩＢＥＳ」の収録曲「５，４，３（Ｐｒｅｔｔｙ ｗｏｍａｎ）」や「Ｆｉｅｓｔａ」や自身のソロ曲、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのヒップホップチームの楽曲「ＬＡＬＡＬＩ」などを披露し、エネルギーに満ちたラップとダイナミックなダンスでＣＡＲＡＴ（＝ファンネーム）を魅了した。

ＭＩＮＧＹＵは「皆さん、お久しぶりです！アルバムを作りながらライブパーティーのことを想像していました」とあいさつ。未発表新曲「Ｆｅｅｌ」を披露したが、Ｓ．ＣＯＵＰＳは「すごく気に入ったので早くＣＡＲＡＴにお見せしたかったです」と満足げに話した。

会場の中央をステージが横切り、客席で両側からサンドイッチするような斬新な構成。Ｓ．ＣＯＵＰＳが名付け親の「ハニー」側と、ＭＩＮＧＹＵが名付け親の「ベイビー」側にチーム分けし、互いに競い合うように声援で応えた。Ｓ．ＣＯＵＰＳは「公演で皆さんが喜んでくれるから、早く（曲の）作業をしないと。一日一日、ＣＡＲＡＴの皆さんから力をもらっています」と感謝の思いを口にした。

アンコールのあいさつで、Ｓ．ＣＯＵＰＳは「日本での公演はきょうで最後ですが、とても幸せでした。自信もつきました」と感慨深げ。「ぜひ２枚目も出したいと思うし、１日でも早く２人でドームツアーに出かけたい」と野望を語った。ＭＩＮＧＹＵは「もし２枚目のアルバムを出すことになったら、ポップでセクシーなアルバムをやりたいです。僕ももうすぐ３０歳ですから…」と早くも制作意欲がかき立てられている様子だ。

予定されていたセットリストを終了したあとも２人は「Ｓｕｐｅｒ」や「ＶＥＲＹ ＮＩＣＥ」など、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮの代表曲を披露する大サービス。ＭＩＮＧＹＵは「メンバーたちに会いたい！」とグループへの愛があふれ出していた。