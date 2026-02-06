◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 アイスダンス・リズムダンス(大会1日目/現地6日)

全体8位スタートとなった吉田唄菜選手・森田真沙也選手の“うたまさ”ペアが演技を振り返りました。

オリンピック初出場の2人はシーズンベストにはわずかに届かなかったものの「68.64」をマーク。吉田選手は「初めてのこのオリンピックの舞台でお客さんもすごく盛り上げてくださって、本当に最初から最後まで楽しんで滑り切ることができました」と振り返りました。

森田選手は「最初から最後まで自分たちの今までやってきたことを出し切ったなという風なプログラムになった。今日のところはいいところも悪いところもいったん置いておいて、明日のフリーダンスに向けて改めて準備をしたい」とコメントしました。

各チーム男子シングル1人、女子シングル1人、ペア1組、アイスダンス1組の合計得点で競う団体。仲間がリンクサイドで応援するなか先陣を切って登場した2人は、「あとの皆さんに良いバトンをつなげたいという気持ちで滑った。いつもは自分たちのために滑ってるんですけど、日本のチームのために滑るというのがいつもと違うモチベーションですごく頑張れました」(吉田選手)、「みんな一丸となって戦うというのがすごく新鮮でとても楽しい気持ち」(森田選手)と話しました。

森田選手は団体キャプテンを務めています。「このあとペアの三浦(璃来)・木原(龍一)組と女子の坂本(花織)選手が滑るので、『日本が一番だぞ』という風に盛り上げたい」と後続へエールを送りました。

翌日のフリーダンスに向けては吉田選手が「自分たちらしさをアピールできたらと思うので、自信を持って滑りたい」と語ると、森田選手も「自分たちの今までやってきたことをちゃんと出し切れるように、今日と明日準備して本番に臨みたい」と意気込みました。