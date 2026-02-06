◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 京都1ー1神戸（PK1-4）（2026年2月6日 サンガスタジアム）

秋春制への移行に伴う特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が6日に開幕。京都―神戸戦が90分を終えて1―1の同点だったため、98年以来28年ぶりにJリーグでPK戦が行われた。PK戦は神戸GK前川黛也が“神セーブ”を連発。貴重な勝ち点「2」をたぐり寄せた。

試合は前半37分に神戸FW武藤がペナルティエリア右から右足を振り抜き先制。前半を1―0で折り返したが、後半8分に京都FWマルコ・トゥーリオがスルーパスに抜け出し同点ゴールを決めた。試合は1―1のまま終了し、PK戦に突入した。

PK戦はコイントスの結果神戸が先攻。後攻の京都は1人目のFWラファエル・エリアスが神戸GK前川に止められ失敗。京都3人目のDF須貝英大も前川に完璧に止められた。ノーミスの神戸は4人目のFWジェアン・パトリッキがきっちりと決め、4―1でPK戦を制した。

「J1百年構想リーグ」の地域リーグラウンド（R）では90分で勝敗が決しなかった場合、引き分けとせずにPK戦を実施。勝ち点はPK戦での勝利チームに「2」、敗戦チームに「1」が与えられる。90分で決着がついた場合はこれまで通り勝てば「3」、負ければ「0」となる。98年のJリーグでは延長戦とPK戦が行われており、90分での勝利に「3」、延長戦での勝利に「2」、PK戦での勝利に「1」、負けは全て「0」だった。

J1百年構想リーグは地域リーグRとプレーオフRがあり、地域リーグRは20チームが東西チームずつの2組に分かれ、ホーム＆アウェーの2回戦総当たりで戦う。

5月30日から始まるプレーオフRでは、各組の同順位同士がホーム＆アウェーで対戦し、最終順位を付ける。第1戦で同点なら引き分け、第2戦で2戦合計同点なら延長戦を実施し、それでも決まらなければPK戦となる。

優勝チームは26〜27年のACLE出場枠を獲得。J2降格はなく、各記録はJ1と別の公式戦として扱う。