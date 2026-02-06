ÂÀÅÄ¸÷¤ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¸Å´õ´ÔÎñ¡×¤¬Éü³è¡¡»ý¤Á»þ´ÖÂçÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¡ºÇ¸å¤Ï¸åÇÚÁí½Ð¤Ç¡ÈÀ©°µ¡É
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬6Æü¡¢Åìµþ¡¦LINE¡¡CUBE¡¡SHIBUYA¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÄêÎã¥é¥¤¥Ö¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Î30¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç½Ð±é¤¬¼Â¸½¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¸Å´õ´ÔÎñ¡×¤È¤·¤ÆÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÂÀÅÄ¤¬´ÑµÒÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡¢¡È²ø½Ã¤Ö¤ê¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏºòÇ¯10·î¤ÎTBS¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡×¤Ç¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢Ì¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°ÊÍè¤Î¥³¥ó¥ÓºÆ·ëÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤¬¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹°÷¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤É¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÉñÂæÂµ¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¤ò¤¤¤¸¤ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤äÁÛÄê¤È°ã¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ÇÊñ¤ó¤À¡£»þ¤Ë¤Ï·ËÊ¸»Þ¡Ê82¡Ë¤ä¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê79¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¸æ½ê¤â¤¤¤¸¤êÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï30Ê¬´Ö¤ÎÁÛÄê¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢11Ê¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¹¤ëÅÙ¤Ë¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ë¿·¥Í¥¿»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ÎÁ°¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢1»þ´Ö15Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤¹¤ë¤ÈÂçÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÎ®¤ì¤ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÍèÇ¯½Ð¤ë¤ï¡£¤¢¤ÈÈ¾Ê¬¡Ê¥Í¥¿¤¬¡Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¾åµ¡·ù¡£ÂÀÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç¥Ä¥¢¡¼²ó¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¸«¤«¤Í¤¿ÅÄÃæÍµÆó¡Ê61¡Ë¤¬¡ÖÄ¹¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÍðÆþ¡£Çú¾ÐÌäÂê¤È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤è¤ëÌ¡ºÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤¬ÌµÃá½ø¤Ê2¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤éÄ¹¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿·Ý¿ÍÁ´°÷¤¬ÉñÂæ¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÈÇú¾ÐÌäÂê¤ò¡ÈÀ©°µ¡É¤·¡¢¥Í¥¿¤ò¶¯À©½ªÎ»¤µ¤»¤¿¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÊõÊª¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Çú¾ÐÌäÂê¤Î2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï·ÝÇ½³¦¤Î²¸¿Í¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÀÅÄ¤Ï60ºÐ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿°úÂà¤òËÝ°Õ¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¸åÇÚ¤À¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÁ´Á³Íî¤Á¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÄËÎõ¤Ê¤¤¤¸¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤ó¡×¤È¸åÇÚ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£