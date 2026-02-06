気象庁によりますと、関東甲信地方では７日から８日にかけて広い範囲で雪や雨が降り、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるでしょう。上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる地域が拡大する可能性があります。

6日（金）～11日（祝）の雪雨シミュレーション

シミュレーション（GSM）では、7日、8日、９日、11日に関東甲信に雪雲や雨雲があります。

※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

６日（金）

気象庁によりますと、

６日１８時から７日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の平地 １センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ３センチ

甲信地方 １５センチ

でしょう。

７日（土）

気象庁によりますと、

７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 １５センチ

関東地方北部の平地 １０センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ７センチ

関東地方南部の平地 ５センチ

伊豆諸島 ５センチ

甲信地方 ４０センチ

でしょう。

８日（日）

気象庁によりますと、

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ４０センチ

関東地方北部の平地 １センチ

甲信地方 ３０センチ

でしょう。

９日（月）

１０日（火）

１１日（祝）

