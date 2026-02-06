【雪】東京・栃木・群馬・埼玉・茨城・千葉・神奈川・長野・山梨 6日（金）～11日（祝）の雪雨シミュレーション【気象庁/2月6日午後 関東甲信 雪の予想】
気象庁によりますと、関東甲信地方では７日から８日にかけて広い範囲で雪や雨が降り、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるでしょう。上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる地域が拡大する可能性があります。
シミュレーション（GSM）では、7日、8日、９日、11日に関東甲信に雪雲や雨雲があります。
※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
６日（金）～1１日（祝・水）の雪雨シミュレーション
６日（金）
気象庁によりますと、
６日１８時から７日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の平地 １センチ
箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ３センチ
甲信地方 １５センチ
でしょう。
７日（土）
気象庁によりますと、関東甲信地方では、７日から８日にかけて、山沿いや山地を中心に、平地でも大雪となる所があるでしょう。
気象庁によりますと、
７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 １５センチ
関東地方北部の平地 １０センチ
箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ７センチ
関東地方南部の平地 ５センチ
伊豆諸島 ５センチ
甲信地方 ４０センチ
でしょう。
８日（日）
気象庁によりますと、
８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 ４０センチ
関東地方北部の平地 １センチ
甲信地方 ３０センチ
でしょう。
９日（月）
１０日（火）
１１日（祝）
６日（金）～１１日（祝）の雪雨シミュレーション