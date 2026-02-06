長崎の冬を彩る長崎ランタンフェスティバルが6日開幕し、まちは幻想的な雰囲気に包まれています。

午後6時頃、1万5000個のランタンやオブジェに灯りがともされました。

今年で31回目を迎える「長崎ランタンフェスティバル」。

メイン会場の湊公園には、2年ぶりに新たなメインオブジェ『龍馬精神』が登場しました。

高さは約11m。中国語で “若々しく活気に満ちた精神” を意味し、今年の干支(えと)の馬と龍をモチーフにしています。

初日から、ステージイベントも盛り上がりました。

（千葉から）

「素晴らしかった。点灯式を見た瞬間がすごかった。熱気を感じた」

（千葉から）

「めっちゃ楽しい。長崎がめっちゃ好きで、6年ぶりに来られてうれしい」

（県内から）

「異文化体験もできるし、今からいろいろイベントを見に行きたい」

去年に続いて、人気テレビアニメ『薬屋のひとりごと』とのコラボレーションも。

長崎ランタンフェスティバルは、長崎市内７会場などで行われ、それぞれ違った雰囲気を味わえます。

今月23日まで開催で、会場周辺の６か所では交通規制も実施されます。