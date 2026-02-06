さんま『タイタンライブ』30周年ライブ登場 太田光と「古希還暦」再び 田中裕二も緊急参戦で圧巻のトリオ芸→強制終了
スペシャルライブ『TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜』初日が6日、LINE CUBE SHIBUYAで開催。スペシャルゲストとして、明石家さんまが登場した。昨年10月放送のTBS系大型特番『お笑いの日2025』で、太田光とのコンビ「古希還暦」を結成したが、この日も大トリで「古希還暦」としてネタを披露した。映画館との中継時間の関係もあり、ネタの途中で出演者たちが舞台上に押しかけ、強制終了となった。
まずは太田が、いつもの調子で登場し、客席まで飛び出していきながら「助けてくれー！」とシャウト。遅れて登場したさんまが「かっこよく登場したいねん！」とツッコミを入れて、舞台に呼び戻す。太田が「もう押してます。一応40分取ってます」と呼びかけると、会場から歓声が上がった。
脱線トークをふんだんに盛り込みながら、少しずつ前に進んでいく。さんまが「大田、アカンわ！もう25分や」と我に返り、前に進めていこうとするも、まだまだ2人の脱線トークは続いていった。途中では、さんまが「アミダばばあの唄」の一節を口ずさむ一幕もあった。太田も気持ちよくなり「これ、単独ライブで全国回りましょう」と口にするほど、爆笑の連続で、圧巻の漫才だった。34分あまりが経過したところで、田中裕二が「長い！」とたまらず登場し、往年のトリオ芸人たちへのオマージュも相次いだ。
タイタンライブ』30周年と『タイタンシネマライブ』99回＆100回を記念し、6日・7日の2日間にわたって実施。全国のTOHO シネマズ系映画館でも2days生中継で届ける。
■『爆笑問題withタイタンシネマライブ99回＆100回記念2days』
【日時】
2026年2月6日（金）18：30〜20：45
2026年2月7日（土）16：00〜18：15
※同日､LINE CUBE SHIBUYAにて開催される『TITAN LIVE 30 周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜』を映画館スクリーンにて生中継
■2月6日
【ゲスト】
とろサーモン／エレキコミック／流れ星☆／バイきんぐ／スペシャルゲスト：明石家さんま
【出演者】
爆笑問題／ウエストランド／キュウ／シティホテル3号室／まんじゅう大帝国／春とヒコーキ
■2月7日
【ゲスト】
東京03／ラブレターズ／錦鯉／松村邦洋／千原兄弟／ナイツ／パックンマックン／パペットマペット／BOOMER&プリンプリン
【出演者】
爆笑問題／ウエストランド／脳みそ夫／ネコニスズ
＜企画コーナー出演＞
ウエストランド（MC）／キュウ／シティホテル3号室／ネコニスズ／脳みそ夫／XXCLUB／松尾アトム前派出所／あさひ／まんじゅう大帝国／春とヒコーキ／瞬間メタル
（※出演者に変更が出る場合がある）
