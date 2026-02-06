俳優の寛一郎が６日、都内で行われた映画「たしかにあった幻」（河荑直美監督）の初日舞台あいさつに登壇した。

失踪と心臓移植を題材に、生と死を問いかける物語。ワイルドな存在感と、ある日突然姿を消してしまうような危うさを持った青年を演じ、「この仕事をやり初めて１０年くらい。デビュー作のような気持ちで、１０年で培ってきたものを捨てないといけない時もあった。裸のまま出るような、デビュー作のような気持ちで臨みました。そんな気持ちでやれる作品に出会えたことが幸せなこと」と作品への愛着を語った。

祖父に三國連太郎さん、父に佐藤浩市を持つ寛一郎。河荑監督から「三國さんが見たら、何て言うかな？」と尋ねられ、「その無茶ぶり、難しい」と困惑。続けて「佐藤浩市さんが見たら？」と聞かれ、しばらく考えて「親父は『大変だったな』くらいじゃないですか」と苦笑した。

河荑監督からは「佐藤浩市さんに似ているなと思いました。しぐさ、言葉、雰囲気が似ている。でも、全く違うものも持っている。この人にかけてみようと思いました。日本の俳優陣の中でネイティブに近い英語を話せる人は少ない。音楽的な言語のセンスを出せる人だと思いました」と演技力を称賛。「一緒にそばを食べに行ったし、『佐藤で予約しました』と言って、麻布のそば屋を予約してくれました」と明かすと、寛一郎は「そりゃ、そうでしょ、佐藤ですから。そば屋くらい、予約できますよ」と優しく反論した。