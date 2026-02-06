実写映画「ブルーロック」12人のメインキャスト出揃う「みんなギャップがすごい」「かっこいい」の声
【モデルプレス＝2026/02/06】1月26日から2月6日にかけて、俳優の高橋文哉主演の実写映画『ブルーロック』（2026年夏公開）のメインキャスト12人が発表された。12人全員が発表され、話題を呼んでいる。
【写真】「ビジュ再現高い」「ブルーロック」主演・潔世一の実写ビジュアル
本作は累計発行部数5000万部を突破、日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）の実写映画化。『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を務め、ワールドカップイヤーである2026年夏の公開を予定している。
1月26日より映画公式SNSが始動し、2月6日までの12日間連続で、物語のメインとなるチームZメンバー12人が毎日1人ずつSNS上で解禁。これまで、主人公・潔世一（いさぎ・よいち）役の高橋をはじめ、蜂楽廻（ばちら・めぐる）役の櫻井海音、千切豹馬（ちぎり・ひょうま）役のなにわ男子・高橋恭平、國神錬介（くにがみ・れんすけ）役の野村康太、五十嵐栗夢（いがらし・ぐりむ）役の青木柚、成早朝日（なるはや・あさひ）役の西垣匠、我牙丸吟（ががまる・ぎん）役の橘優輝、雷市陣吾（らいち・じんご）役の石川雷蔵、伊右衛門送人（いえもん・おくひと）役の岩永丞威、久遠渉（くおん・わたる）役の浅野竣哉、今村遊大（いまむら・ゆうだい）役の櫻井佑樹、吉良涼介（きら・りょうすけ）役の倉悠貴の出演が発表された。
12人全員の発表を受け、ファンからは「みんなギャップがすごい」「かっこいい」「映画楽しみ」「良い意味で予想裏切ってきた」「ビジュ再現高い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ビジュ再現高い」「ブルーロック」主演・潔世一の実写ビジュアル
◆高橋文哉主演、実写映画「ブルーロック」
本作は累計発行部数5000万部を突破、日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）の実写映画化。『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を務め、ワールドカップイヤーである2026年夏の公開を予定している。
◆人気サッカー漫画「ブルーロック」実写キャスト12人出揃う
1月26日より映画公式SNSが始動し、2月6日までの12日間連続で、物語のメインとなるチームZメンバー12人が毎日1人ずつSNS上で解禁。これまで、主人公・潔世一（いさぎ・よいち）役の高橋をはじめ、蜂楽廻（ばちら・めぐる）役の櫻井海音、千切豹馬（ちぎり・ひょうま）役のなにわ男子・高橋恭平、國神錬介（くにがみ・れんすけ）役の野村康太、五十嵐栗夢（いがらし・ぐりむ）役の青木柚、成早朝日（なるはや・あさひ）役の西垣匠、我牙丸吟（ががまる・ぎん）役の橘優輝、雷市陣吾（らいち・じんご）役の石川雷蔵、伊右衛門送人（いえもん・おくひと）役の岩永丞威、久遠渉（くおん・わたる）役の浅野竣哉、今村遊大（いまむら・ゆうだい）役の櫻井佑樹、吉良涼介（きら・りょうすけ）役の倉悠貴の出演が発表された。
◆「ブルーロック」実写キャストに反響
12人全員の発表を受け、ファンからは「みんなギャップがすごい」「かっこいい」「映画楽しみ」「良い意味で予想裏切ってきた」「ビジュ再現高い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】