好きな「1990年代デビューのバンド」ランキング！ 2位「Mr.Children」を抑えた1位は？
All Aboutニュース編集部は2025年11月10〜11日、全国10〜60代の男女300人を対象に「邦楽ロックバンドに関するアンケート」を実施しました。本記事では「好きな1990年代デビューのバンド」ランキングを発表します。
【10位までの全ランキング結果】
2位は「Mr.Children」でした！
桜井和寿さん、田原健一さん、中川敬輔さん、鈴木英哉さんの4人組ロックバンド。1989年に現メンバーとなり、1992年にミニアルバム『EVERYTHING』でメジャーデビュー。バンド名は「Children」という言葉の響きと、大人を意味する「Mr.」を組み合わせて名付けられました。桜井さんの描く日常の機微や深淵（しんえん）なテーマを捉えた歌詞と、ポップかつ洗練されたバンドサウンド、そして感情豊かな歌唱力で、長きにわたり日本の音楽シーンをけん引し続けています。
自由回答を見ると、「幼少の頃から馴染み深い方々なのと、どの方の曲を聞きながら成長していったので大変好ましいです」（30代男性／福岡県）、「歌詞が、ひとつの物語のよいで、じっくり聞いてしまう。心に刺さるフレーズがたくさんあり、実際に元気づけられたから」（40代女性／神奈川県）、「ドラマの主題歌などで思い出になる曲が多い」（30代女性／宮城県）、「どの曲も名曲で、歌詞にもついつい自分を重ね合わせて、きつい時にも楽しい時にも励まされるから好きです」（30代女性／茨城県）といったコメントが寄せられていました。
1位は、「スピッツ」です！
草野マサムネさん、三輪テツヤさん、田村明浩さん、崎山龍男（※崎はたつさき）さんからなる4人組ロックバンド。1987年に結成し、1991年にメジャーデビュー。1995年の『ロビンソン』や『ハチミツ』のヒットで人気を不動のものとし、勢いそのままに『空も飛べるはず』『チェリー』など多くの名曲を生み出してきました。草野さんの透き通るような歌声と文学的な歌詞、良質なポップセンスが広く知られる一方、アルバム『ハヤブサ』などで見せるパンクやメタルに影響を受けた力強いロックサウンドも彼らの本質的な魅力であり、世代を超えて愛され続ける理由となっています。
自由回答を見ると、「歌も歌詞も良い。過剰なメディア露出がないのも良い。ライブに行ったことがあるがとても楽しかった」（30代女性／福岡県）、「爽やかな歌声で、他にない存在だと思うから」（30代女性／静岡県）、「どの曲も柔らかく、カラオケで歌いやすい。マサムネさんの声に癒やされる」（30代女性／山形県）、「遺伝子に染み込むような歌で、誰にでも染みる歌を歌ってくれるため」（30代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
※コメントは全て原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:斉藤 雄二)
第2位：Mr.Children／112票
