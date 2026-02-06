【ひらがなクイズ】1分で分かるかな？ 空欄に共通する2文字は？ アメリカの都市名が隠れています
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日常的な動作や感情の揺れ、そしてグローバルな地名をミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。パッとひらめくかどうかが勝負です！
い□□い
す□□げ
ま□□み
とら□□る
ヒント：アメリカにある常夏の都市の名前が含まれています
▼解説
それぞれの言葉に「いあ」を入れると、次のようになります。
いいあい（言い合い）
すいあげ（吸い上げ）
まいあみ（マイアミ）
とらいある（トライアル）
「言い合い」や、現場の意見などを取り入れる「吸い上げ」といった日本語の中に、フロリダ州の都市「マイアミ（Miami）」や、試行・挑戦を意味する「トライアル（trial）」が隠れていました。同じ「いあ」という母音が続く響きでも、日本語の動詞から英語由来の地名まで、全く異なるジャンルの言葉が出来上がるのがパズルの面白いところです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
