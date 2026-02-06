岩手県の市で「子育てがしやすいと思う市」ランキング！ 2位「花巻市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、子育てがしやすい市に関するアンケートを実施しました。
その中から、岩手県で「子育てがしやすいと思う市」の結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「山や川など自然豊かで、街自体がどこかのんびりしているので、落ち着いて子育てができそう」（40代男性／岩手県）、「有名メジャーリーガーを輩出している土地なので、子育ても充実してそうだから」（50代男性／大阪府）、「花巻市は、市が子育てを応援していることを公式に明言していて、。LINE公式アカウントで市政や暮らしの情報を配信しており、オンラインでの手続きも可能だからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「市内各地に『子育て支援センター』が整備されており、親子の交流などができる場が設けられて、経済的な支援制度も充実しており、落ち着いた環境とのバランスが魅力的です」（20代男性／福井県）、「新幹線も停まるし、車を持っていることは必須かもしれないが、自然もあり商業施設もあるのでいいかなと思った」（30代男性／北海道）、「教育に力を入れている県であり、情報関が素晴らしく整備されていると聞きました」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：花巻市／40票花巻市は、童話作家・宮沢賢治の故郷として知られる自然豊かな都市です。温泉地としても有名で、多くの観光客が訪れます。県庁所在地の盛岡市に近く、利便性と自然環境のバランスが取れた住みやすいエリアといえます。独自の「イーハトーブ花巻子育て応援プラン」で、経済的負担を軽減する手厚い支援があり、のびのびと子育てができる環境として評価されました。
1位：盛岡市／161票岩手県の県庁所在地である盛岡市は、東北地方の主要都市の1つで、行政・経済・文化の中心地。東北新幹線が停車する交通の要衝でもあり、商業施設も充実しています。美しい岩手山を望むことができたり、中津川や北上川が流れていたりと、自然と都市機能が調和しています。教育環境が整っていることに加え、近年は待機児童数ゼロを実現していて、「子育てしやすい街」として高い支持を集めました。
