永野芽郁の代役「白石聖」も大活躍！ 高視聴率の『豊臣兄弟！』は何が面白い？ 魅力を徹底検証
仲野太賀さんが主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が、放送のたびにSNSで大反響を集めています。
初回放送の世帯平均視聴率が13.5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録し、前作『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、前々作『光る君へ』を上回る好発進で、同時・見逃し配信サービス「NHK ONE」の再生回数は100万回を突破。『第76回NHK紅白歌合戦』以外では、初の100万回超えの番組となり、多くの人が『豊臣兄弟！』を視聴しています。
見逃せない大河ドラマとなっている『豊臣兄弟！』について、この記事では全てのドラマを視聴する元テレビ局スタッフの筆者が、同ドラマの魅力を解説。まだ『豊臣兄弟！』を見ていない人は、ぜひ後追いする際の参考にしてくださいね。
そんな『豊臣兄弟！』の魅力は、老若男女問わず楽しめる分かりやすいストーリー構成にあります。脚本は、『半沢直樹』（TBS系）、『家政夫のミタゾノ』（テレビ朝日系）、NHK連続テレビ小説『おちょやん』などを手掛けた八津弘幸さんが担当。面白い構成の人間ドラマを描くのが上手な脚本家で、『豊臣兄弟！』でもその手腕が発揮されています。
『豊臣兄弟！』はタイトルどおり、主人公・小一郎（のちの秀長）と池松壮亮さん演じる藤吉郎（のちの秀吉）がセットで各シーンに登場。お調子者で野心家の藤吉郎がさまざまな騒動に巻き込まれ、小一郎が知恵を絞って手助けする場面が多く描かれます。藤吉郎は困ったことがあると小一郎に泣きつき、『ドラえもん』におけるドラえもんとのび太のような関係性。兄弟2人のやりとりは漫才を見ているようなテンポ感で、軽快な会話劇も堪能できます。
それだけでなく、戦国時代の大河ドラマらしく合戦シーンも見どころです。第4話では「桶狭間の戦い」が描かれ、迫力ある合戦シーンで視聴者の心をつかみました。豊臣兄弟が戦う合戦は有名なものが多く、教科書で習った戦いばかり登場する予定。歴史に詳しくない人でも、ストレスなくドラマを楽しむことが可能です。
中でも話題を集めているのが、小一郎の幼なじみ・直を担当する白石聖さん。白石さんは、週刊誌報道がきっかけで同ドラマを降板した永野芽郁さんの代役として『豊臣兄弟！』に抜てきされました。
かなりのプレッシャーがある中で、白石さんは序盤のヒロインとなる直を丁寧に演じています。直は勝ち気な男勝りの性格で、白石さんのビジュアルにぴったり。同ドラマのオリジナルキャラクターとなる難しい役ですが、思いを寄せる小一郎とのコンビネーションもよく、視聴者から高い人気を獲得しています。
秀吉が関白に就任すると、寧々は北政所（きたのまんどころ）と称され、夫と共に出世街道を駆け抜けて庶民の娘から戦国のファーストレディへと昇りつめるという、“デキる女”の代表格です。そんな寧々の若かりし頃を、浜辺さんは繊細かつかわいらしく演じています。
現在の寧々は、藤吉郎（秀吉）と両思いながら、互いに気持ちを伝えられない状態。そんな寧々は藤吉郎にツンデレな態度を取ることが多く、第5話ではじれったい関係が多く描かれました。今後、天下人となる秀吉を支えていく中で、魅力ある寧々を浜辺さんがどう表現していくのか注目です。
そして、末っ子の妹「あさひ」は倉沢杏菜さんが担当し、天真らんまんで前向きなポジティブキャラクターを演じています。それぞれタイプが違い、ホームドラマを見ているような面白さがあります。
さらに、不思議な魅力にあふれる織田信長の妹・市を宮崎あおいさん（※崎はたつさき）が担当。宮崎さんの変わらぬ美貌だけでなく、高い演技力も注目されています。
今後、秀長（小一郎）の正妻となる慶を吉岡里帆さん、浅井長政と市の間に生まれた茶々を乃木坂46・井上和さんが演じる予定。男性主体となる戦国時代の作品ながら、女性たちの活躍も楽しめる作品となっています。
徳川家康を演じる松下洸平さんも魅力的です。豊臣兄弟と長く関係する家康ですが、松下さんはニヒルで何を考えているのか分からない人物像をうまく表現。『豊臣兄弟！』で描かれる時代は家康が登場する場面が多いだけに、松下さんの演技を何度も見る機会がありそうです。
ほかにも魅力的な男性俳優が多いのですが、注目は竹中半兵衛役で出演予定の菅田将暉さん。人気俳優である菅田さんが、戦国時代を代表する名軍師の半兵衛をどう演じるのか楽しみです。
ここまで、『豊臣兄弟！』の魅力を解説しましたが、ストーリーもよく出演者も素晴らしい“見逃し厳禁”の大河ドラマだと分かってもらえたでしょうか？ まだ、放送が始まって約1カ月しかたっておらず、今から見ても十分に追いつけます。ぜひ、名作になりそうな『豊臣兄弟！』を視聴してみてくださいね。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
初回放送の世帯平均視聴率が13.5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録し、前作『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、前々作『光る君へ』を上回る好発進で、同時・見逃し配信サービス「NHK ONE」の再生回数は100万回を突破。『第76回NHK紅白歌合戦』以外では、初の100万回超えの番組となり、多くの人が『豊臣兄弟！』を視聴しています。
見逃せない大河ドラマとなっている『豊臣兄弟！』について、この記事では全てのドラマを視聴する元テレビ局スタッフの筆者が、同ドラマの魅力を解説。まだ『豊臣兄弟！』を見ていない人は、ぜひ後追いする際の参考にしてくださいね。
『ドラえもん』を見ているような、豊臣兄弟の役割分担が面白い！話題の『豊臣兄弟！』について、簡単にドラマの概要を説明します。大河ドラマの65作目の作品となり、主人公は天下人・豊臣秀吉（藤吉郎）の弟・秀長（小一郎）。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」といわれた伝説の人物で、補佐役として兄と共に天下統一を成し遂げた秀長を中心にドラマが展開します。貧しい村で育った豊臣兄弟が、どうやって天下人にまで登りつめたのかを描く、夢と希望にあふれた「下克上サクセスストーリー」として、幅広い世代から人気です。
そんな『豊臣兄弟！』の魅力は、老若男女問わず楽しめる分かりやすいストーリー構成にあります。脚本は、『半沢直樹』（TBS系）、『家政夫のミタゾノ』（テレビ朝日系）、NHK連続テレビ小説『おちょやん』などを手掛けた八津弘幸さんが担当。面白い構成の人間ドラマを描くのが上手な脚本家で、『豊臣兄弟！』でもその手腕が発揮されています。
『豊臣兄弟！』はタイトルどおり、主人公・小一郎（のちの秀長）と池松壮亮さん演じる藤吉郎（のちの秀吉）がセットで各シーンに登場。お調子者で野心家の藤吉郎がさまざまな騒動に巻き込まれ、小一郎が知恵を絞って手助けする場面が多く描かれます。藤吉郎は困ったことがあると小一郎に泣きつき、『ドラえもん』におけるドラえもんとのび太のような関係性。兄弟2人のやりとりは漫才を見ているようなテンポ感で、軽快な会話劇も堪能できます。
それだけでなく、戦国時代の大河ドラマらしく合戦シーンも見どころです。第4話では「桶狭間の戦い」が描かれ、迫力ある合戦シーンで視聴者の心をつかみました。豊臣兄弟が戦う合戦は有名なものが多く、教科書で習った戦いばかり登場する予定。歴史に詳しくない人でも、ストレスなくドラマを楽しむことが可能です。
序盤のヒロイン・直を演じるのは「白石聖」分かりやすくて面白いストーリーだけでなく、出演者たちが豪華なのも見どころの1つ。特に、『豊臣兄弟！』は戦国時代の作品ながら、数多くの女性キャストが大活躍中です。
中でも話題を集めているのが、小一郎の幼なじみ・直を担当する白石聖さん。白石さんは、週刊誌報道がきっかけで同ドラマを降板した永野芽郁さんの代役として『豊臣兄弟！』に抜てきされました。
かなりのプレッシャーがある中で、白石さんは序盤のヒロインとなる直を丁寧に演じています。直は勝ち気な男勝りの性格で、白石さんのビジュアルにぴったり。同ドラマのオリジナルキャラクターとなる難しい役ですが、思いを寄せる小一郎とのコンビネーションもよく、視聴者から高い人気を獲得しています。
“デキる女”寧々を演じる「浜辺美波」も大人気！直に負けず劣らず支持されているのが、寧々を演じている浜辺美波さんです。寧々は、後に秀吉の正妻となる歴史上の人物となり、負けず嫌いで賢い女性として多くの人に愛されています。
秀吉が関白に就任すると、寧々は北政所（きたのまんどころ）と称され、夫と共に出世街道を駆け抜けて庶民の娘から戦国のファーストレディへと昇りつめるという、“デキる女”の代表格です。そんな寧々の若かりし頃を、浜辺さんは繊細かつかわいらしく演じています。
現在の寧々は、藤吉郎（秀吉）と両思いながら、互いに気持ちを伝えられない状態。そんな寧々は藤吉郎にツンデレな態度を取ることが多く、第5話ではじれったい関係が多く描かれました。今後、天下人となる秀吉を支えていく中で、魅力ある寧々を浜辺さんがどう表現していくのか注目です。
ほかの女性キャラも魅力的！ “豊臣兄弟の家族”3人と“織田信長の妹”ほかにも、豊臣兄弟の家族として登場する3人の女性キャラクターも魅力的。兄弟の母親「なか」は苦労人ながら少し天然で、坂井真紀さんが自然体の演技で表現しています。姉の「とも」はしっかり者で気が強く口が悪いのですが、面倒見のいいキャラクター。イケイケな姉を宮澤エマさんが熱演しています。
そして、末っ子の妹「あさひ」は倉沢杏菜さんが担当し、天真らんまんで前向きなポジティブキャラクターを演じています。それぞれタイプが違い、ホームドラマを見ているような面白さがあります。
さらに、不思議な魅力にあふれる織田信長の妹・市を宮崎あおいさん（※崎はたつさき）が担当。宮崎さんの変わらぬ美貌だけでなく、高い演技力も注目されています。
今後、秀長（小一郎）の正妻となる慶を吉岡里帆さん、浅井長政と市の間に生まれた茶々を乃木坂46・井上和さんが演じる予定。男性主体となる戦国時代の作品ながら、女性たちの活躍も楽しめる作品となっています。
男性キャストも豪華で演技派ぞろい！ 2回目の織田信長役となるのは？そして、もちろん男性キャストも魅力たっぷりです。メインキャストの仲野さんと池松さん以上に序盤で活躍しているのが、織田信長を演じる小栗旬さん。小栗さんは、ドラマ化・映画化された『信長協奏曲（コンツェルト）』以来、2度目の信長役を演じています。武将として大人気の信長を、小栗さんは色気たっぷりに熱演中です。身長が高い小栗さんの信長は迫力があり、独特な哀愁や不気味な存在感も繊細に表現。名場面を連発し、主役を食う勢いの存在感を見せています。
徳川家康を演じる松下洸平さんも魅力的です。豊臣兄弟と長く関係する家康ですが、松下さんはニヒルで何を考えているのか分からない人物像をうまく表現。『豊臣兄弟！』で描かれる時代は家康が登場する場面が多いだけに、松下さんの演技を何度も見る機会がありそうです。
ほかにも魅力的な男性俳優が多いのですが、注目は竹中半兵衛役で出演予定の菅田将暉さん。人気俳優である菅田さんが、戦国時代を代表する名軍師の半兵衛をどう演じるのか楽しみです。
ここまで、『豊臣兄弟！』の魅力を解説しましたが、ストーリーもよく出演者も素晴らしい“見逃し厳禁”の大河ドラマだと分かってもらえたでしょうか？ まだ、放送が始まって約1カ月しかたっておらず、今から見ても十分に追いつけます。ぜひ、名作になりそうな『豊臣兄弟！』を視聴してみてくださいね。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)