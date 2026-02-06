「500円台で専門店級のおいしさ！」【無印良品】新商品「冬季限定チョコレート」3品を実食リポ
【無印良品】冬季限定チョコレート3品を実食レビュー
テレビやSNSでもたびたび話題になる大人気の「無印良品」。今回は、新発売の「冬季限定チョコレート」を厳選して3品ご紹介します。
バレンタインに友人や同僚へ贈るのはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめ。ぜひチェックしてみてください。
1. 「ガレットブルトンヌ ショコラ 2種アソート」590円
最初に紹介するのは、「ガレットブルトンヌ ショコラ 2種アソート」590円（税込）。ガレットブルトンヌとは、フランス・ブルターニュ地方の伝統的なサブレのこと。
一つひとつが個包装されているのもうれしいポイント。1袋に2種類の味が入っているので、どちらから食べるか迷ってしまいます。
食べてみると、厚みがありながらも軽やかな口当たりの生地は、バターの風味をしっかり感じる香ばしい味わい。そこにチョコレートの滑らかな口どけが重なり、焼き菓子専門店のような高級感と上品な甘みを堪能できます。
チョコレートにはオレンジピール、ホワイトチョコレートには乾燥いちごがトッピングされており、フルーツの爽やかな風味がアクセントに。おしゃれなビジュアルも魅力的な、完成度の高い一品です。
2. 「ライム発酵のカカオを生かした レーズントリュフ」550円
続いて紹介するのは、「ライム発酵のカカオを生かした レーズントリュフ」550円（税込）。インドネシア・スラウェシ島産のカカオ豆を、ライムと合わせて発酵させたこだわりのトリュフチョコレートで、中にはレーズンが入っています。
やわらかく、しっとりとした食感のトリュフチョコレートは、ひと口食べるとカカオの濃厚な味わいが広がります。
中に入ったレーズンの主張は強過ぎず、ほんのり感じる甘みがよいアクセントに。筆者はライムの風味はあまり感じませんでしたが、くどさがなく、何個でも食べられる軽やかさが魅力です。
口寂しいときや仕事中のリフレッシュにもぴったりで、持ち運びのしやすさも◎。バレンタインにカジュアルにチョコレートを渡したいときにもおすすめです。
3. 「不揃い しみこみチョコ 温州みかん」550円
最後にご紹介するのは、「不揃い しみこみチョコ 温州みかん」550円（税込）。ホワイトチョコレート好きにおすすめしたいこちらは、温州みかんをフリーズドライにし、ホワイトチョコレートを染み込ませた一品です。
口に入れた瞬間、とろけるホワイトチョコレートと、みかんのさっぱりとした酸味と甘みが合わさり、クセになるおいしさ！
みかんはフリーズドライのため果肉感は控えめで、ホワイトチョコレートの存在感が際立ちます。サクサクとした食感も楽しく、食べ始めると止まらなくなること間違いなしです。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「無印良品」の新商品です。気になる商品があれば、ぜひ店舗やオンラインサイトでチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)