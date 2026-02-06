「無印良品」から新たに発売された冬季限定のチョコレートは、もうチェックしましたか？ 2026年冬の新作チョコレートの中から、フードライターが厳選した3品を実食リポートします。 ※画像：筆者撮影

【無印良品】冬季限定チョコレート3品を実食レビュー


テレビやSNSでもたびたび話題になる大人気の「無印良品」。今回は、新発売の「冬季限定チョコレート」を厳選して3品ご紹介します。

バレンタインに友人や同僚へ贈るのはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめ。ぜひチェックしてみてください。

1. 「ガレットブルトンヌ ショコラ 2種アソート」590円


最初に紹介するのは、「ガレットブルトンヌ ショコラ 2種アソート」590円（税込）。ガレットブルトンヌとは、フランス・ブルターニュ地方の伝統的なサブレのこと。

本商品は、バターや小麦の風味を生かし食感よく焼き上げたガレットブルトンヌに、チョコレートを合わせた一品です。

一つひとつが個包装されているのもうれしいポイント。1袋に2種類の味が入っているので、どちらから食べるか迷ってしまいます。

食べてみると、厚みがありながらも軽やかな口当たりの生地は、バターの風味をしっかり感じる香ばしい味わい。そこにチョコレートの滑らかな口どけが重なり、焼き菓子専門店のような高級感と上品な甘みを堪能できます。

チョコレートにはオレンジピール、ホワイトチョコレートには乾燥いちごがトッピングされており、フルーツの爽やかな風味がアクセントに。おしゃれなビジュアルも魅力的な、完成度の高い一品です。

2. 「ライム発酵のカカオを生かした レーズントリュフ」550円


続いて紹介するのは、「ライム発酵のカカオを生かした レーズントリュフ」550円（税込）。インドネシア・スラウェシ島産のカカオ豆を、ライムと合わせて発酵させたこだわりのトリュフチョコレートで、中にはレーズンが入っています。

やわらかく、しっとりとした食感のトリュフチョコレートは、ひと口食べるとカカオの濃厚な味わいが広がります。

中に入ったレーズンの主張は強過ぎず、ほんのり感じる甘みがよいアクセントに。筆者はライムの風味はあまり感じませんでしたが、くどさがなく、何個でも食べられる軽やかさが魅力です。

口寂しいときや仕事中のリフレッシュにもぴったりで、持ち運びのしやすさも◎。バレンタインにカジュアルにチョコレートを渡したいときにもおすすめです。

3. 「不揃い しみこみチョコ 温州みかん」550円


最後にご紹介するのは、「不揃い しみこみチョコ 温州みかん」550円（税込）。ホワイトチョコレート好きにおすすめしたいこちらは、温州みかんをフリーズドライにし、ホワイトチョコレートを染み込ませた一品です。

口に入れた瞬間、とろけるホワイトチョコレートと、みかんのさっぱりとした酸味と甘みが合わさり、クセになるおいしさ！

みかんはフリーズドライのため果肉感は控えめで、ホワイトチョコレートの存在感が際立ちます。サクサクとした食感も楽しく、食べ始めると止まらなくなること間違いなしです。

いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「無印良品」の新商品です。気になる商品があれば、ぜひ店舗やオンラインサイトでチェックしてみてください。

※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。

▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)