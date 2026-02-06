ニュウマン新宿で「リカちゃんのON／OFF展」開催へ！ 共感必至のジオラマ展示や限定グッズを用意
着せ替え人形「リカちゃん」を題材にした展覧会「リカちゃんのON／OFF展」が、3月4日（水）〜3月31日（火）の期間、東京・ニュウマン新宿5階にあるルミネゼロで開催される。
【写真】リカちゃんが人気ショップの春コーデを着用！ ルミネ新宿でもコラボ企画を実施
■オリジナルグッズも販売
今回開催される「リカちゃんのON／OFF展」は、ONとOFFを自由に切り替えながら“わたしらしい時間”を楽しむリカちゃんの姿を通じて、仕事もプライベートも大切にしながら生きる現代のライフスタイルを表現した期間限定の展覧会。
会場では、人気クリエイター「現実を生きるリカちゃん」とコラボレーションし“誰もが覚えのある日常の一瞬”を再現した共感必至のジオラマ展示をはじめ、リカ活ができるフォトスポットや、各界のプロが「リカちゃん」のかわいさを本気で分析した展示などが用意される。
また、展覧会オリジナルグッズも販売。ラインナップには、本展のコンセプトにあわせて製作された数量限定の「リカちゃんのON／OFF展 リカちゃん」に加え、「ランダムアクリルキーホルダー」や「リカちゃんとおそろい カラートート」といった、キュートなアイテムが並ぶ。
さらに、ルミネ新宿では、2月20日（金）〜3月31日（火）期間中、展覧会と合わせたコラボ企画「LICCA meets LUMINE SHINJUKU」を開催。人気ショップの春の新作コーディネートを着用した「ルミネ新宿オリジナルリカちゃん」とルミネコンシェルジュの制服を着た「ルミネコンシェルジュリカちゃん」がお迎えするほか、さまざまなプレゼントキャンペーンも実施予定だ。
