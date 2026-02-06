「ちいかわもぐもぐ本舗 川越店」1周年記念！ “犬張り子姿”のマスコットなど限定グッズが登場へ
埼玉・川越にある「ちいかわもぐもぐ本舗 川越店」のオープン1周年を記念した新商品が、2月20日（金）から発売される。
【写真】鯛に乗ったデザインが“おめでたい” 限定グッズ詳細＆金額
■おめでたいノベルティも用意
今年オープン1周年を迎える「ちいかわもぐもぐ本舗 川越店」は、ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「もぐもぐ（食べる）」をテーマにしたグッズショップの2号店。
本店舗では、同日よりファンへの感謝の気持ちを込めた限定の新商品やおめでたいデザインのノベルティが配布される。
新商品は、犬張り子の姿に変身したちいかわ、ハチワレ、うさぎら全8種のマスコットのほか、河越茶のティーバッグやドリップで楽しむ竹炭焙煎の粉末珈琲など店舗限定の品物も並ぶ。
また、鯛に乗ったちいかわたちの“おめでたい”デザインをあしらった「豆皿」、「Tシャツ」、「ほどよいサイズの巾着」など雑貨からファッションアイテムまで、さまざまなラインナップがそろう。
さらにお買い上げ特典ノベルティとして、3000円以上購入した人に「和紙風缶バッジ(非売品)」を全4種類からランダムで1枚プレゼント。加えて、8000円以上の購入者には、鯛に乗ったちいかわたちがゆらゆら揺れる「ゆらっとアクリルチャーム」も提供する（いずれも価格は税込）。
なお、2月20日（金）〜2月23日（月）の期間中は、「ちいかわもぐもぐ本舗 川越店」の入店に事前予約が必要。抽選申込みは「ちいかわもぐもぐ本舗」LINE公式アカウントにて2月9日（月）18時00分〜2月12日（木）18時00分まで実施され、結果は2月13日（金）に発表される。
