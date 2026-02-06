【速報】滋賀県内の介護施設で「ノロウイルス」の集団食中毒 「いなり寿司」など食べた男女65人が発症 うち1人が死亡 施設や請負調理業者に営業停止処分
滋賀県内５カ所の介護施設で、昼食でいなり寿司やホウレン草の和え物などを食べた４０代〜１００歳代の男女６５人に、嘔吐や下痢などの症状が確認される集団食中毒が発生。６４人は快方に向かっていますが、１人は死亡しました。
県は「ノロウイルス」による集団食中毒と断定し、厨房で調理を請け負っていた大阪市内の業者に、その厨房での調理を４日間禁ずる「営業停止処分」を下しました。
▽６５人に症状５人が入院、１人死亡
保健所が調査したところ、これらの計５か所の介護施設で、２月３日（火）に昼食を食べた利用者や職員、調理スタッフのうち少なくとも６５人（４６歳〜１０１歳）が、２月４日朝から嘔吐や下痢の症状を示していることが判明。
５人が入院し、１人が死亡したということです。
▽昼食は「いなり寿司」「昆布まき」「昆布豆」「ホウレン草の和え物」「赤だし」
昼食のメニューは、▽助六寿司（いなり寿司・昆布まき）▽昆布豆▽ホウレン草の和え物▽赤だしで、調理スタッフ２人が検食は行っていたということです。
死亡した１人を除く６４人は、全員快方に向かっています。
保健所は、ノロウイルスによる食中毒と断定。「えんゆうの郷」の厨房で調理を請け負っていた「東住吉マルタマフーズ」（大阪市東住吉区）に、２月６日〜９日の４日間、「えんゆうの郷」での調理を禁じる「営業停止処分」を下しました。