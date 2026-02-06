【速報】滋賀県内の介護施設で「ノロウイルス」の集団食中毒　「いなり寿司」など食べた男女65人が発症　うち1人が死亡　施設や請負調理業者に営業停止処分

写真拡大

滋賀県内５カ所の介護施設で、昼食でいなり寿司やホウレン草の和え物などを食べた４０代〜１００歳代の男女６５人に、嘔吐や下痢などの症状が確認される集団食中毒が発生。６４人は快方に向かっていますが、１人は死亡しました。

県は「ノロウイルス」による集団食中毒と断定し、厨房で調理を請け負っていた大阪市内の業者に、その厨房での調理を４日間禁ずる「営業停止処分」を下しました。

▽６５人に症状５人が入院、１人死亡

滋賀県健康医療部によると、２月５日（木）、草津市南山田町の特別養護老人ホーム「えんゆうの郷」から保健所に対し、「複数人の入所者に、前日から嘔吐や下痢などの症状が出ている。厨房で調理された食事は、系列の４か所の介護施設（草津市・守山市）にも提供していて、それらの施設でも複数人が同様の症状を見せている」と連絡がありました。

保健所が調査したところ、これらの計５か所の介護施設で、２月３日（火）に昼食を食べた利用者や職員、調理スタッフのうち少なくとも６５人（４６歳〜１０１歳）が、２月４日朝から嘔吐や下痢の症状を示していることが判明。
５人が入院し、１人が死亡したということです。

▽昼食は「いなり寿司」「昆布まき」「昆布豆」「ホウレン草の和え物」「赤だし」

昼食のメニューは、▽助六寿司（いなり寿司・昆布まき）▽昆布豆▽ホウレン草の和え物▽赤だしで、調理スタッフ２人が検食は行っていたということです。

死亡した１人を除く６４人は、全員快方に向かっています。

保健所は、ノロウイルスによる食中毒と断定。「えんゆうの郷」の厨房で調理を請け負っていた「東住吉マルタマフーズ」（大阪市東住吉区）に、２月６日〜９日の４日間、「えんゆうの郷」での調理を禁じる「営業停止処分」を下しました。