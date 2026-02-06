発達した低気圧の影響で、６日は北海道の各地で猛吹雪となった。

気象庁によると、衆院選の投開票が行われる８日にかけて冬型の気圧配置が強まり、北日本から西日本の日本海側を中心に警報級の大雪が降る可能性がある。交通機関の混乱のほか、投開票への影響が懸念されている。

同庁によると、６日午後６時までの２４時間降雪量は、北海道幌加内（ほろかない）町で３８センチなど。同日正午過ぎには稚内市の宗谷岬で最大瞬間風速３５・６メートルを観測した。文部科学省によると、道内で公私立の計２１９校、青森県でも計６校が休校。５道県の計４６校で玄関のガラスが割れるなどの被害が確認された。

７〜８日は首都圏も積雪の恐れがあり、ＪＲ東日本は６日、東京駅や新宿駅を発着する「あずさ」「かいじ」などの中央線特急の一部を、７日午後から終日運休させることを決めた。８日以降も運休する可能性があり、ほかの在来線についても大幅な遅れや運休などが見込まれるという。

大雪の見込みを受け、雪国の一部自治体では、除雪などのために８日の衆院選の投票開始時刻を午前７時から１〜２時間遅らせる「繰り下げ」を実施する。

総務省の３日時点の集計によると、繰り下げは１８道県の計３０７か所で行われる見通しで、２０２４年の前回選（７２か所）の４・３倍に。従来は離島を抱える地域での実施が大半だったが、今回は雪国の青森県や福島県なども対象となる。

新潟県長岡市は、雪深い地域の３４か所で投票開始時刻を１時間繰り下げることを決めた。道路状況の悪化に備えて、除雪車が出動できるよう業者を手配したといい、市選挙管理委員会の担当者は「とにかく道路を通れるようにしなければ」と話す。必要に応じて道路だけでなく、投票所の敷地内も除雪してもらうという。

福島県南会津町では、町内３０か所全ての投票所で開始時間を午前８時にする。投票所の入り口につながる道を確保するため、当日は職員にスコップや融雪剤を配布。冬季の除雪作業を担う会計年度任用職員７人も出動させる構えだ。また、山梨県富士吉田市は積雪に備え、投票所の運営に従事しない職員６０人を「除雪要員」に指名。必要に応じて緊急招集し、投票所に派遣する。