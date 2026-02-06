選挙・大学入試に影響は？今シーズン最強寒波襲来…新潟では雪で倒壊した家屋も　週末は都心でも積雪の可能性が…試験時間の繰り下げも

列島各地に被害をもたらしている今シーズン最強レベルの寒波。

大雪による家屋損壊などの被害がすでに発生している地域に追い打ちをかけるように、さらに雪が降ることが予想されている。そして、衆院選の投票日に加え、首都圏の複数の大学で入学試験が予定されている8日は、東京都心でも雪が積もる可能性があるという。

倒壊した家屋も…身長よりはるかに高い雪

豪雪の深刻な被害に見舞われた街の1つが、新潟・十日町市。

記者リポート：

新潟県十日町市に入りました。雪の影響で看板が埋もれてしまっています。

歩道には、身長よりはるかに高い雪が積まれていた。

6日現在の積雪量は219cmと、平年よりも3割以上多く、市内では大雪により3人が亡くなっている。

6日も市内では、落雪事故などから命を守るための雪下ろし作業が行われていた。雪下ろし業者は「一気に（雪が）降ると、どこも大変。雪のやり場がなくなってしまう」と話す。

そして、雪下ろし業者が気にしていたのは“現在の天候”だ。

雪ではなく小雨が降っているが、「（雨で）雪が重くなる。また（雪が）降るじゃないですか、寒波が来て。怖いですね」と話していた。

86歳の住民は驚いた様子で、今回の雪について「異常、いくら降ったってここまでなったことない」と話し、「（雪下ろしは）とても屋根上がることできないからさ…」という。

すぐ近くでは、雪下ろしが間に合わなかったため倒壊してしまった家屋があった。

骨組みから崩れ、家の中がむき出しになっていた家屋の屋根にはまだ大量に雪が残っていて、近所の人によると空き家だという。

近隣住民は「（築）50年以上たっている。60年か、70年か。（建物が）弱っているから。人ごとじゃない」と話す。

日曜日には選挙や大学入学試験が

そして、東京都心をはじめとする首都圏も、今週末は警戒が必要だ。

関東の平地では、早いところで7日昼前から雪雲がかかり、8日にかけて雪の降るところが多くなる見込みで、特に8日の日曜日は東京23区でも雪がうっすらと積もる可能性があるという。

8日は衆院選の投票日に加え、首都圏の複数の大学で入学試験が予定されている。

2024年、八王子市にある多摩美術大学の入試日に雪が降った際の映像では、雪で路面の状態が悪い中、たくさんの人が並んでいる様子が確認できる。

2026年も8日に入学試験が予定されていて、雪が積もるようであればSNSやホームページで注意喚起を行うとしている。

同じく8日に入試が予定されている東洋大学。

雪による交通機関の遅れなどが出た場合は、試験時間の繰り下げなどを行う可能性があるとしている。

そして8日には、2026年で76回目を迎える伝統の駅伝大会「全関東八王子夢街道駅伝競走大会」の開催が予定されている。

主催する八王子市は、路面の凍結など選手の安全が確保できない場合、中止となる可能性があるとして、今後、ホームページなどで開催するかどうか告知するとしている。

また、2026年は初めて屋外に飲食ブースなどを設けたイベントを開催する予定だったが、八王子夢街道RUN X PARK・吾妻優実行委員長は「イベント自体は開催する予定にはなっていまして。雪の影響でお客さんも少なくなっちゃうのかなって。（見込んでいた）4分の1程度になっちゃうかな」と話す。

7日午後6時から8日午後6時までに予想される24時間降雪量は、いずれも多いところで北陸、近畿、中国地方で70cm。

また関東地方北部の平地で10cm、箱根や多摩地方などで7cm、関東地方の南部の平地で5cmなどとなっている。

（「イット！」2月6日放送より）