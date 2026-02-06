フジテレビ系の恋愛バラエティー番組「あいのり」に出演していたクロと交際している、「こいたん」こと経営者の綿島光一（わたじま・こういち）氏。２人は昨年１２月に婚約を報告したが、綿島氏は「まだ婚約はしていないという結論になりました」と明かした。一体どうしたのか…。

６日までに自身のブログを更新し「僕とクロちゃんの関係について」と題して投稿。「日々色んな方々から、お祝いのメッセージを頂いたり、その後どうなったのかよく聞かれるので、お伝えしておかないといけないと思いまして」と書き出し、「去年クロちゃんの誕生日パーティーで、プロポーズをしました。まだ返事は保留なんです。あのとき一度はＯＫだったのですが、その後話して、まだ婚約はしていないという結論になりました」と明かした。

「ほんとうにすみません。理由は、またお話します」と謝罪。しかし現在も交際しているという。「ずっと変わらず、僕は大好きですし、愛しています。また彼氏、彼女の関係性から進んでいけるように頑張ります」と心境を記した。

続くブログでも、クロとの関係について投稿。「一番多く質問頂いたのが、『別れたりしないですよね？』です。婚約は白紙になりましたが、別に仲が悪くなったという事ではありません。別れる事はありませんので安心してください。はずです」と強調し、夜景デートの写真をアップ。「クロちゃんもさっちゃん（クロの前夫との娘）も僕は本当に大好きなので、3人で少しずつ関係を作っていきたいです。プロポーズは、展開が早すぎたのかもしれません。でも僕の中では急いだという気持ちも全くなく、悩みに悩んで覚悟を決めた事だったので。誰に何を言われでも、あの時の決断は良かったと思っています」と気持ちは変わりないそう。「３人が幸せである事が一番の目的です。これからもずっと一緒に過ごしていけるように」とつづった。

翌日の更新では、「今日は朝に１時間くらいクロちゃんと電話しました。クロちゃんから電話くれるのは珍しいので嬉（うれ）しかったです」と、クロと電話したと明かした。

クロは２０１７年に一般男性と結婚。１８年８月に第１子となる長女を出産したが、２２年３月に離婚を発表した。２５年９月にブログで「彼氏ができました」と報告。「７／６に初めて会って、急接近した 秘密のママ園１に出演していた綿島光一くん（３７）です」と明かし、「私が今年４０歳なるから、こいたんは３つ年下の代だよ」「彼は、まだ京都に住んでいるので、遠距離恋愛です 互いにバツイチ子持ちで、アラフォーな私たち」と説明した。