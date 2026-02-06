あさって8日は今季最強の寒気が流れ込み薩摩地方は平地でも雪が降るおそれがあります。気になるお天気、気象予報士の解説です。

8日、日曜日は薩摩地方で大雪のおそれがあります。

上空1500メートルの寒気の予想では、マイナス9度以下という今季最強の寒気が8日、種子島・屋久島地方まで覆っています。この影響で雪が降る地域が多くなりそうです。

雨と雪の予想では、8日の明け方になると、薩摩地方の北部で白い雪の表示が出てきます。次第にその範囲は広がって、日曜日の午前9時、大隅地方まで雪の予想が出ています。

午後には雪の予想は減りますが、南薩の地域では午後も雪の予想が出続けています。8日は、県本土の広い範囲で雪の降り方に注意が必要です。

気象台からの雪の量の予想です。24時間に降る雪の量は、薩摩地方の山地で5センチ、平地で3センチ、大隅地方の山地で3センチ、平地で1センチです。山地は標高200メートルを超える高台の住宅地も含まれます。

コンピューターの予想では、特に北薩の地域で雪の量が増えそうです。平地でも雪が積もる所が出てくるかもしれません。

雪の備えと注意点

交通への影響が出るかもしれません。タイヤチェーンを準備しておいてください。

また、見通しの悪化や農作物の管理にも注意が必要です。

