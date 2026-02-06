（キャスター）

投開票があさって8日に迫った衆院選について記者とお伝えします。

（記者）

いよいよ終盤となり各陣営、熱い選挙戦を繰り広げています。

鹿児島1区

（キャスター）

その熱い戦いを見ていきましょう。1区には4人が立候補。前職2人、新人2人の戦いです。

（宮路拓馬候補（46） 自民・前（4））

「働いて働いて働いて働いて働いたその先に、皆さんの暮らしが豊かになるのならば、家計が潤うのであれば、そして鹿児島が成長するのならば、宮路拓馬は馬車馬のように働いていく」

5期目を目指す自民党比例九州・前職の宮路拓馬さんは高市内閣の高い支持率を生かしながら幅広い政策を訴えて無党派層の取り込みにも力を入れています。

（牧野俊一候補（40） 参政・新）

「また自民党を一人勝ちさせたら絶対おかしな方向に走り始める。きちんと国民の方を向きなさい。そうやって国民を無視するんじゃない。そういう声を、私たち参政党を通して国会できちんと伝えていきたい」

参政党新人の牧野俊一さんは去年の参院選に続いて立候補。党の政策を訴えながら既存政党への批判票や保守票の獲得に力を入れています。

（小山慎之介候補（42） 共産・新）

「安保法制は憲法違反。脱原発は皆さんの多くの思いだということを示す選挙にしようではないか。日本共産党が伸びれば、政治は必ず変わる」

共産党新人の小山慎之介さんは党の組織票に軸足を置いて、安保法制や原発反対票の受け皿として支持拡大を目指しています。

（川内博史候補（64） 中道・前（8））「とにかくみんなの生活を徹底的に支える。それこそが政治なんだ。絶対に勝ちたい、大義なき解散に絶対に負けたくない」

9期目を目指す中道改革連合前職の川内博史さんは高市総理の政治姿勢を批判し、立憲民主党や公明党の議員とも連携して票固めに奔走しています。

（記者）

JNNとMBCの調査や取材では、鹿児島1区では宮路さんがやや先行し川内さんが追う展開です。牧野さん、小山さんは厳しい戦いとみられます。

1区は特定の支持政党を持たない無党派層の動向も勝敗の鍵を握るとみられます。

鹿児島2区

（キャスター）

鹿児島2区。3期目を目指す前職に新人2人の選挙戦です。

（高橋徳美候補（56） 参政・新）

「人が住むから国が守られている。自衛隊も守ってくれている。でも一番に最前線で守っているのは島民。国防としても島の人たちを守らなければならない」

参政党新人の高橋徳美さんは横浜市議を4期14年務めた経験を強調し、既存政党への批判票の受け皿も念頭に支持拡大を図っています。

（松崎真琴候補（67） 共産・新）「いま多くの政党が、右へ右へとなびいていき、高市政権の大軍拡を応援している。大軍拡推進勢力に負けるわけにはいかない」

共産党新人の松崎真琴さんは県議を4期務めた経験を強調し、自民・維新や中道の政治姿勢を批判して票の掘り起こしを目指しています。

（三反園訓候補（67） 自民・前（2））「財務大臣政務官として、いまみなさんの思いに応えようと必死に仕事をさせてもらっている。この地元から、みなさんの思いで力で国会議員として働かせてもらえないでしょうか。みなさんが頼り」

3期目を目指す自民党・前職の三反園訓さんは過去2回の選挙で固めた支持基盤に加え、組織戦で票の上積みを狙っています。

（記者）

鹿児島2区では三反園さんが大きくリードし、高橋さんと松崎さんは厳しい戦いとなっています。無党派層が多いとも言われる鹿児島市南部での支持拡大がポイントになりそうです。

三反園さんに対し、高橋さん、松崎さんがどこまで支持を広げられるか注目です。

鹿児島3区

（キャスター）

鹿児島3区。3度目の与野党一騎打ち、今回も熱い戦いとなっています。

（野間健候補（67） 中道・前（4））

「今、高市さんの赤いポスターをいっぱい張っている。日本を強くする。日本列島を豊かに強くする。国民がないそこに。あと2日になった。皆さんだけが頼り。一人一人が頼り。どうか力を貸してください」

5期目を目指す中道改革連合・前職の野間健さんは、これまでの支持基盤に加え立憲民主党や公明党の議員とも連携し、幅広い支持層への浸透を目指しています。

（小里泰弘候補（67） 自民・元（6））

「極めて厳しい選挙戦だが、今、並ぶところまで来ている。ここからひと踏ん張り、ふた踏ん張り。あと半歩。皆さまの力をお貸しください。国政に戻って仕事する」

7期目を目指す自民党元職の小里泰弘さんは、高市内閣の高い支持率を生かし、政権与党の立場を強調して組織戦を展開。国政への返り咲きを目指します。

（記者）

鹿児島3区は野間さんがやや先行し小里さんが追う展開です。県内で唯一、与野党一騎打ちとなり激しい攻防が繰り広げられています。

まだどちらに転ぶかわからない展開で最後まで目が離せません。

鹿児島4区

（キャスター）

鹿児島4区。ベテランの前職に新人3人が挑む戦いです。

（桐原郁生候補（57） 参政・新）

「まだ我慢するのですか。皆さまが生活が苦しいと言うのなら、これは国策の失策に他ならない。ここで1回立ち止まって、これまでの政権がなにをしてきたか確認してみようではないか」

参政党新人の桐原郁生さんは各地で街頭演説を重ね、SNSなども活用しながら参政党として初めて4区での議席獲得を狙います。

（中村寿候補（59） 国民・新）

「どんどんどんどん生活が厳しくなる。私はこの現状を変えたい。古い政治に戻ってはいけない。最後の最後までご支援、ご声援をもらえるとうれしい。最後に一言気合いを入れたい。チェスト」

国民民主党新人の中村寿さんは与党や中道との対決姿勢を強調し、党として鹿児島での初議席を狙います。

（伊藤周平候補（65） 社民・新）

「やればできる。税金の使いかたが違う。軍備費ばかりに使っていて結局、人の暮らし、命を守るために使っていない。そういった政治こそが間違いでその政治を皆さんの力でただしてください」

社民党新人の伊藤周平さんは平和や外交を重視する姿勢を示しほかの政党との差別化を図りながら議席獲得を目指しています。

（森山裕候補（80） 自民・前（8））

「日本が80年間平和な国であった。ずっと平和な国であり続けなければいけない。国の守りをしっかりしなければいけない。その大事なところにあるということを忘れてはいけない」

9期目を目指す自民党・前職の森山裕さんは党の要職を担ってきた知名度も生かしながら、各地で集会を開いて組織票の上積みを図っています。

（記者）

4区は森山さんが大きくリードし、中村さん、桐原さん、伊藤さんは厳しい戦いとなっています。森山さんは前回の衆院選で地元に入ったのは1日でしたが、今回は選挙区内をこまめに回っています。

新人3人がどこまで切り込めるのかがポイントです。

1区から4区の情勢調査では回答した人のいずれも2割から3割が「投票先をまだ決めていない」としていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。

議席数はどうなる？終盤情勢

（キャスター）

衆議院の勢力を見ると解散したとき、与党は過半数ギリギリの233議席でした。この議席数はどうなりそうですか？

（記者）

JNNで今月3日からきのうにかけて終盤情勢を分析した結果、自民が伸ばし、単独過半数を大幅に上回る情勢であることが分かりました。

また、安定的な国会運営が可能になる「絶対安定多数」の261議席も単独で超える可能性があります。一方、中道は序盤情勢よりも失速し、解散時の173議席から半減する可能性もあります。

高市政権の是非や物価高対策などが争点となる中、どのような結果となるのか、8日の開票結果に注目です。

（キャスター）

衆院選の投開票はあさって8日で即日開票されます。雪も予想されていますが投票所には気をつけて足を運んでいただき1票を投じてほしいと思います。

