来週14日は「バレンタインデー」。見ているだけで心が踊るスイーツですが気になるのが、やはりお値段。価格高騰の波はチョコレートにも及んでいます。

苦しい現状を乗り越えようと奮闘する製造現場を取材しました。

（記者）「バレンタインを前に華やかなチョコレートが並びます。今回はマカロンやサンドクッキーなどチョコレート以外のスイーツも充実しています」

鹿児島市内のホテルにあるこちらの店ではパティシエが作るバレンタイン限定の商品が並んでいます。

買いに来た客に聞いてみると…

Q何買った？

（娘へ購入）「マカロン。若干（値段が）高いけど1年に1度だから買った」

（自分と夫へ購入）「少し奮発してゆっくり食べる。自分に見合った分だけ買えたらいいと思う」

高騰…1粒当たりの平均価格は436円

こちらは帝国データバンクが全国の百貨店やホテルで販売されているチョコレート1粒あたりの価格を調べたグラフです。今年の1粒当たりの平均価格は436円。去年に比べて4.3%値上がりしました。

円安によって輸入するカカオ豆などの原材料が上がり、輸送コストの上昇に加え、チョコレートを入れる箱などの資材も値上がりしたことが価格高騰の要因です。

こちらの店ではチョコレートの仕入れ値が去年に比べて1.5倍ほど値上がりしました。

（パティシエ 徳留志織さん）「チョコレートはもちろん、バターや卵や包材、全部仕入れ値が上がっている。お客さんに負担がないように」

販売価格を抑える工夫は

こうした状況から店では工夫を重ねています。

人気商品の1つ「フォンダンショコラカヌレ」は使用するチョコレートをフランス産から国産に。チョコレートだけではなくクッキーを加えた商品で原価を落としました。

販売価格を抑える工夫はほかにも…

（パティシエ 徳留志織さん）「ハート型や凝った形にすることにこだわらず、四角や作業効率のいい形にすることによって人件費が下がる。企業努力を重ねている」

こちらは“SDGs”を意識し2年前から販売しているユニークなスイーツです。

（パティシエ 徳留志織さん）「ケーキを作るうえで出る端部分や、食べる分には問題ないが形が悪かったりするものを、もう一度商品にするために『ちょこまる』という商品を作った」

買う人の負担を少しでも減らすために。バレンタイン商戦は進化を続けています。

