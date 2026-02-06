２月８日投開票の衆議院選挙。

シリーズで県内各小選挙区の候補者の選挙戦をお伝えします。



【長野１区】

長野市中心部をはじめ、北信エリアが選挙区で、有権者４１万人あまりの「長野１区」。



立候補しているのは、届け出順に、日本維新の会の新人・若狭清史さん、中道改革連合の前職・篠原孝さん、自民党の元職・若林健太さんの３人です。



■■■【維新・新】若狭清史候補■■■

「長野市篠ノ井で生まれ育って、地盤も看板もカバンもない、農家の次男坊です」





日本維新の会の新人、若狭清史さん。立候補した３人の中では最も若い４５歳です。若狭候補「私はフットワークの軽さとしがらみのなさ、これに勝るものはないと思う」前回の衆院選から確実に知名度は上がっていると、手ごたえを感じている若狭さん。若狭候補「手を振っていただいたり、集会に集まる人の数が一気に増えたり、本当に応援してるよという人たちが４～５日目ぐらいから増えたのは実感している」選挙カーでくまなく選挙区内を回り、支持を呼び掛けています。裏金問題をはじめ、政治不信からの脱却や、３人の子を持つ親として子育て支援の充実も訴えます。若狭候補「３０年間、何十回選挙やりましたか？その都度皆さんの手取りを増やす、その都度給付金配る。その都度なんとかしますと言って、皆さん（手取り）増えたんですか、経済良くなったんですか、政治は結果なんです」連立を組む自民党とも真っ向勝負となる今回、自力で勝利し、未来を切り開きたいと意気込みます。若狭候補「長野の未来を考えた候補を選んでいただきたいと思うので、１０年２０年見据えた時に、本当に責任、結果責任を負える候補、政治家を選んでいただきたい。そのためには政策をきちんと立案できて、しがらみがなくて、フットワーク軽く皆さまの声を聞き回れる候補を選んでいただきたいので、そこを中心に訴えていく」■■■【中道・前】篠原孝候補■■■「困っている人のところに手を差し伸べる、目を向ける、これが大事なんじゃないかと思っています」中道改革連合の前職・篠原孝さん。これまで、農林水産副大臣などを務めた経験もアピールしながら、９期目を目指します。寒さ対策は、２０年以上前に知人からもらったという分厚いベンチコート。「今シーズンは、おかげでこんなの使いたくないけど、使わざるを得ない」この日は、背丈ほどの雪が積もる飯山市での遊説です。選挙戦では、「政治とカネ」問題の追及や、農業支援政策などを訴えています。今回の選挙では、前回の３倍にあたるおよそ７０回のミニ集会を実施。有権者と膝を突き合わせて意見を交わすという、今までのスタイルで戦います。篠原候補「高市さんの人気という点では、相当な向かい風だと思う。（中道が）ちょうどいい受け皿になっている点では追い風」これまでの経験を生かし、政権の監視役を果たしたいと意気込みます。篠原候補「（高市首相が）他の野党の言うことも聞かずに、私は国民の信任を得たといういうので、もう大暴走しかねないと思う。止めなくちゃいけないと思う。私は止める役割を十分に果たしたいと思う」■■■【自民・元】若林健太候補■■■「１年３ヶ月、浪人することになって、手掛けていたさまざまな事業が滞っていることを感じるにつけ、何としても、１日も早く（国政に）復帰して、この宿題をしっかり片付けていかなければいけない」自民党の元職・若林健太さん。前回は、いわゆる裏金問題をめぐって比例への重複が認められない中、小選挙区で敗れました。喉のケアにと持参しているのは、蜂蜜と生姜入りの特製ドリンクです。「美味しいです」選挙戦では、物価高対策や災害に強い地域づくりなどを掲げます。おととしの自民党総裁選で推薦人を務めるなど、高市総理との距離の近さをアピールしながら、高市内閣の継続を訴えます。若林候補「高市内閣が掲げる日本列島を強く豊かに、責任ある積極財政という方針に対しては、多くの皆さんが期待していることをひしひしと感じる」これまでの公明党との協力関係がなくなった今回の衆院選。若林候補「（公明党は）政策を共に作ってきた同志だし、地元にいればいろんな形でタッグを組んできているので、東京の首脳部が変わったからとすぐさま手のひら返した形で、人間関係が崩れることもないと期待している。この北信に活力をもたらせるのは私しかいないという確信を持って、１人でも多くの皆さんにご理解をいただきたい」■■■前回と同じ顔ぶれの長野１区。果たして超短期決戦の行方は…。