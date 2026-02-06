スーパーマリオのポップアップストアが、アミュプラザ長崎で7日から始まります。

ステッカーにデザインされたマリオに、ルイージ。

人気ゲーム「スーパーマリオ」のグッズ、約400アイテムがずらりと並びます。

7日からアミュプラザ長崎本館3階で始まる「スーパーマリオPOP-UPSTORE」。

JR九州とコラボしたオリジナルデザインのグッズのほか、九州各地の名産品がさまざまなキャラクターのオリジナルパッケージで登場しています。

（冷川小粹アナウンサー）

「こちらの波佐見焼の豆皿には、新幹線かもめとルイージがデザインされている。JR九州コラボ商品ならでは」

また、任天堂のオフィシャルストアでしか取り扱っていない、長崎初上陸のグッズも。

ファンにはたまらない空間です。

（JR長崎シティ 鎌田 真依さん）

「皆さん一度は目にしたことのあるキャラクターが、多いのではないか。普段は手に取る機会の少ない商品を、直接見てもらいたい。買い物を楽しんでほしい」

ポップアップストアは24日までの開催で、7日と8日の2日間は、かもめ広場でゲーム体験などができるイベントも行われます。