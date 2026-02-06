政権の枠組みが変わり、初めて迎えた今回の選挙。広島3区は、与野党二大政党の候補をはじめ5人が立候補しています。激しい終盤の選挙戦を追いました。



6日朝、約750人の支持者たちに出迎えられたのは、中道改革連合の比例前職・東克哉候補。そして斉藤鉄夫共同代表です。前回の衆院選では与野党の候補として対峙した両者。終盤の情勢でわずかに後手に回る中、公明票の取り込みへ協力を訴えました。





■東克哉候補「『東くん頼んだぞ』と斉藤代表に握手をしながら言っていただきました。なんとかその思いに報いたいん です、私は」■斉藤鉄夫共同代表「私が守ってきたこの議席をどうか東さん、守ってくださいよ～！」分刻みのスケジュールをこなす選挙戦。昼食が束の間の休息です。■記者「各社の情勢調査が出ているがあれはチェックしますか？」■東候補「しないです」「自分がぶれるかもしれないので 自分が訴えることは決まってますから。訴え方の問題だけなんで、人事を尽くして天命を待つですね。とにかく出し切る、やり尽くす」一方、ここまでの情勢でわずかに優勢なのが自民党の比例前職石橋林太郎候補です。■石橋候補「手ごたえか～。情けない話なんですけど自分自身が候補者として選挙するのが久しぶりすぎて無党派というか、その方たちがどういう反応なのかっていうのはまだつかみきれないな、というのが正直なところです」過去2回の衆院選では政党名を記入する比例区で当選した石橋候補。自身の名前で挑む選挙は2019年の県議選以来です。■記者「移動中はいつも何をやっているんですか？」■石橋候補「Xをあげてみたりとか、全国で仲間が戦っていますから応援の意味を込めてリツイート、引用リツイートしてみたりとか」挑戦者として臨む初めての小選挙区。関係先への電話を欠かしません。■石橋「同期もみんなそれぞれ戦っていますから帰ってきて一緒に仕事しようねって言いながら、 全国に地元に戻りましたんでね」そんな石橋候補の応援に6日朝、片山さつき財務大臣が駆け付けました。■片山さつき大臣「海外との問題についてもこの石橋林太郎さんは秩序ある外国人との共生を自民党の中でもしっかりとらえて揺るがない、ぶれない人物であります」■石橋候補「相手の組織票に勝つためには、私たち草の根でおひとりおひとりが票を掘り起こ して頂くしかない。私に力を貸してください」参政党新人の田中淳子候補。子育て世帯への月10万円の給付など政策の浸透を図ります。■田中候補「とにかくこの3区で参政党の名前をたくさん広めて、私たちのやりたいことを知って いただいて、日本の未来を一緒に考えていた だくことをとにかく伝えたい」共産党新人の高松史子候補は広島3区が激震地となった政治とカネの問題の根絶を訴えます。■高松史子候補「これ（政治とカネの問題）をなんとかして変えて、ちゃんとまともな政治にそういう願いがあるんだと思います」無所属新人の玉田憲勲候補は政党中心の政治からの転換などを訴えます。終盤まで激しい選挙戦が続く広島3区。投開票は今月8日です。《2026年2月6日放送》