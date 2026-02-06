戦時中の水没事故で朝鮮半島出身者を含む183人が犠牲となった宇部市の旧長生炭鉱。



海外ダイバーも参加しての潜水調査が始まりました。



６日の潜水調査ではおよそ半年ぶりに人の骨が収容され、韓国から訪れた遺族も遺骨に初めて対面しました。



６日は、これまで調査を行ってきた伊左治佳孝さんに加え、フィンランドとインドネシアのダイバーも調査に参加しました。





伊左治さんらは、去年8月にも調査したピーヤからおよそ250mほどの場所まで潜水し、遺骨の探索を行いました。3人のダイバーが潜水を続けているころ、海岸に到着したのは韓国人の遺族たち。いまだ遺骨との対面が叶っていません。ダイバーの帰りを祈るような気持ちで待っていました。ダイバーたちが持ち帰ったのは頭蓋骨などです。同じ人物のものとみられています。韓国の遺族たちは84年にわたり海に取り残されていた遺骨と初めての対面を果たしました。1人1人が骨に手を差し伸べ犠牲者を悼みました。（韓国遺族会 ヤン・ヒョン会長）「今回は外国人ダイバーも来てくださっているので期待していました。私たちのために努力してくれて遺族の代表として感謝してもしきれません。本当にありがとうございます」遺族たちはこの後、宇部警察署に出向き、去年8月に収容され現在、警察に保管されている4つの遺骨とも対面したということです。海外ダイバーも参加しての潜水調査は2月11日まで続けられることになっています。７日は、現地で遺族らが参列して追悼集会が開かる予定です。