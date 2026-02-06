五島市出身の社長が手がける美容・健康機器の大手「MTG」が、女性限定のレースチームを発足すると発表しました。

（MTG 松下剛 代表取締役社長）

「我々MTGだけでなく、たくさんのパートナーや仲間と共に、この業界を盛り上げていきたい」

“リファ” や “シックスパッド” などの人気ブランドを展開する「MTG」が参戦を表明したのは、モータースポーツシリーズ『KYOJO CUP』です。

女性限定のカーレースで、現在約20人の選手が活躍しています。

(レーシングドライバー 白石いつも さん(19)）

「女性でも戦えることを伝えたいと思うし、私たちと同じように戦っている女性に対し、戦うだけじゃなく美しくあり続けられることも伝えたい」

今回、MTGは「Team ReFa with AIWIN」を結成.

2026シーズンに参戦するほか、シリーズパートナーにも就任し、大会自体をサポートします。

シーズンは、静岡県の富士スピードウェイで 5月に開幕。

“ReFa” のブランドロゴがデザインされた車両や、レーシングスーツがお披露目されるということです。