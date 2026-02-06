俳優の東出昌大が１月３１日に放送されたＭＢＳ「痛快！明石家電視台」にゲスト出演。スタジオ観覧者から「どうして男の人は浮気するのか？」という質問をぶつけられた。

東出は２０１５年に女優・杏と結婚し、双子の女児と男児の３人の子を授かったが、不倫が報じられ、２０年に離婚。２４年には元女優の一般女性との再婚を発表し、２５年２月には出産を報告した。

観覧者からの質問に答えるコーナーで、直球の質問をぶつけられた東出は思わず笑い。「ＯＫ！」と笑顔で応えると、スタジオは拍手と歓声が。「まぁ…ね、人生の限られた中でも、複合的に絡み合って…、決断とか結果になるじゃないですか、だからねー…一つ、これだけ、ってことはないんですけど」と答えを探しあぐねた末に、「まぁ〜〜、バカなんですね。結局、バカですね」と自らに言い聞かせるように苦笑い。司会の明石家さんまは「魔が差す、ってあんねん」とフォローした。

しかし、ここで終わらず、山崎香佳アナウンサーが「浮気をしなくなるきっかけ、みたいなのは？」と追及？の質問。スタジオは沸き上がり、東出は「私に聞いてるの？私に？」と苦笑いしていた。