ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートは６日、団体第１日のアイスダンス・リズムダンス（ＲＤ）で競技が始まった。

日本は吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が６８・６４点で８位とし、順位点は３点となった。マディソン・チョック、エバン・ベーツ組（米）が１位で順位点１０点を獲得。ロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン組（仏）が２位で順位点９点とした。６日はペアと女子のショートプログラム（ＳＰ）も行われ、７日の男子ＳＰの順位点との合計で、１０チームのうち上位５チームがフリーに進出する。男子ＳＰでは、日本は鍵山優真（オリエンタルバイオ）が出場する。

日本の先陣を切ったのは結成３季目の吉田、森田組。応援席の手拍子に乗り、２人がそろって滑る「ツイズル」などで会場を沸かせた。初の大舞台で自己ベストの６９・６９点に迫り、森田は「練習してきたことを出し切れた」と笑顔を見せた。

ともに幼少期からアイスダンスに取り組んできた。カップル結成は２０２３年。相手を探していた森田がＳＮＳを通じて吉田にオファーを出した。それまで会ったこともなく、吉田は「驚いた。組むとは思っていなかった」と振り返る。

吉田は「真沙也君はエネルギッシュで、私はそーっと滑るタイプ」と言い、森田は「唄菜ちゃんは強気で、僕はどの大会も緊張する」。性格も滑りも違う２人だが、「意外に合うかも」と吉田。ぶつかり合う時もありながら、猛練習と対話を重ね、冬季アジア大会優勝など急成長を遂げた。

結成時の目標の一つがミラノ五輪出場。昨年３月の世界選手権、同９月の五輪最終予選では個人種目の出場枠を獲得できなかったが、全日本王者として団体に全てをかける。

アイスダンスが盛んな欧米勢の壁は厚いが、近年は日本でも競技への関心が高まっている。「（進出すれば）フリーも自信を持って、いいプログラムにしたい」と森田。一つでも順位を上げることが日本のメダル獲得、そしてアイスダンスの未来につながる。（岡田浩幸）