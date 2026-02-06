月詠み、吉乃がフィーチャリング参加した「朔日 feat.吉乃」がアニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』ED主題歌に決定
月詠みが、アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』エンディング主題歌に新曲「朔日 feat.吉乃」が決定したことを発表した。
月詠みは、2024年にも「ナラティブ」でアニメ『Duel Masters LOST』シリーズ第1章、第2章のオープニング主題歌を担当。『Duel Masters LOST』との再タッグとなる。そして今作は、月詠みとして新たに幕を開ける「Session Story」の第一弾楽曲。それぞれが自身のフィールドで唯一無二の光を放つアーティストたちが、「月詠み」という名のもとに集い、物語を奏でる。単なるコラボではなく、楽曲ごとに異なるアーティストと物語を作り上げていく月詠みの新たな企画になるという。第一弾アーティストには、歌い手として活躍する「吉乃」が参加した。
楽曲は、ユリイ・カノンが作詞・作曲・アレンジを手がけ、月詠みの原点とも言える、エッジの効いたギターロックサウンドに仕上がっているとのこと。そして吉乃の力強さと繊細さを併せ持つ歌声が、楽曲の世界観を鮮やかに表現しているという。
アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』はデュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」ほか、各配信サービスにて配信中だ。なお楽曲は、2月11日に配信リリースされることが決定している。
◆ ◆ ◆
◾️ユリイ・カノン コメント
何を失って、どこで歪んでしまったのか分からないまま、それでも明日を迎える。
「朔日」は、過去に置き去りにしたものを憂いながらも、癒えない傷を抱えながらも、今日を生きていく歌です。
うまく前に進めずとも、立ち止まってしまっても、まだ息をしていることにはきっと意味がある。
そんな想いを、物語の余韻と一緒に受け取ってもらえたらと思います。
◆ ◆ ◆
◾️吉乃 コメント
このたびフィーチャリングにて「朔日」を歌わせていただきました、吉乃です。
ユリイさんの奏でる月詠みの音楽は移動中をはじめ日常的に聴いており、どんな形でもいいからいつか私も歌いたいという思いがありました。そのため、今回このような機会をいただけてとても光栄です。
私にとってユリイさんの音楽が深く澱んだ心に差し込む一筋の光であるように、「朔日」では何かを失った辛さや日々のやるせなさ、それでも生きることを諦められずにいる人間という生き物のいじらしさに少しでも寄り添えたら嬉しいです。
是非作品と併せてお楽しみ下さい！
◆ ◆ ◆
◾️「朔日 feat.吉乃」
2026年2月11日日（水）リリース
配信：https://jvcmusic.lnk.to/Sakujitsu
※アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』エンディング主題歌
◾️タイアップ情報／アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』
▼物語
新たなクリスタルカードを手にしたウィンによぎった記憶の断片。
それはウィンの部屋に飾られていた写真に写る灯台の光景だった。
クリーチャーが跋扈する世界「ロストフィールド」の拡大が明らかとなる中、
写真の灯台の在処を知ったウィンは記憶の手がかりを求め、
ニイカ、九十九矢ワユミと共に向かうことを決意する。
ロストフィールド発生の原因とは。
灯台でウィンを待つものとは。
そしてそれを見つめるジャシン帝の真意とは。
自分の存在を探し求め、ウィンは歩み出す。
▼配信情報
2026年2月6日（金）配信開始
デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて
全4話 毎週金曜20:00配信
▼スタッフ情報
原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）
ストーリー原案 松本しげのぶ
キャラクターデザイン原案 金林洋
監督 福島利規
シリーズ構成 加藤陽一
キャラクターデザイン 橋詰力
美術監督 明石聖子
色彩設計 石川恭介
撮影監督 茂木智孝
CGディレクター 田所洋行
音響監督 高寺たけし
音楽 坂部剛
アニメーション制作統括 松倉友二
アニメーション制作 J.C.STAFF、SMDE
▼キャスト
斬札ウィン 鵜澤正太郎
アビスベル＝ジャシン帝 羽多野渉
香取ニイカ 菱川花菜
九十九矢ワユミ 伊瀬茉莉也
ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン：加瀬康之
ボルシャック・バクテラス：藤井隼
ほか
▼原作情報
『Duel Masters LOST』
原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）
作品ページ：https://www.corocoro.jp/title/44
▼『Duel Masters LOST』とは
2002年から20年以上にわたって販売されているトレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」。近年ではシリーズ発売時に小学生だったユーザーが大人になり、かつて遊んでいたユーザーが再び「デュエル・マスターズ」で遊ぶシーンが増えるなど、多くのユーザーに愛されるブランドに成長しています。『Duel Masters LOST』は「デュエル・マスターズ」の漫画・アニメシリーズ最新作として、2024年から新たな物語を展開しています。
▼第1章＆第2章 配信情報
デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて
第1章＆第2章 全8話を配信中
▼Info
アニメ『Duel Masters LOST』公式サイト：
https://www.shopro.co.jp/anime/duelmasters_lost/
デュエル・マスターズTCG 公式サイト：https://dm.takaratomy.co.jp/
アニメ『デュエル・マスターズ』シリーズ公式X（旧Twitter）：https://x.com/duema_anime
ニイカ公式TikTok：https://tiktok.com/@nika.chamu
デュエル・マスターズTCG公式X（旧Twitter）：https://x.com/t2duema
アニメ『Duel Masters LOST 』第1章、第2章：
https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L
