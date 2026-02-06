ORANGE RANGE、『25th ANNIVERSARY POP-UP 〜MENSORE〜』を期間限定オープン
ORANGE RANGEが2026年、バンド結成25周年イヤーへ突入する。その幕開けとして、POP-UP『ORANGE RANGE 25th ANNIVERSARY POP-UP〜MENSORE〜』を期間限定開催することが決定した。
POP-UPはインディーデビュー日である2月22日に向けて、東京・HMV&BOOKS SHIBUYA、沖縄・HMV&BOOKS OKINAWA、神戸・HMV阪急西宮ガーデンズの3店舗特設スペースにてオープンする。
会場となる店舗特設スペースでは、POP-UPオリジナルグッズをはじめ、定番から最新までのオフィシャルグッズを販売。さらに、メモリアルポスター＆パネル展示、プレゼント施策も展開予定だ。
■POP-UP『ORANGE RANGE 25th ANNIVERSARY POP-UP〜MENSORE〜』
開催期間：2月20日(金)〜3月1日(日)
※展示期間は都合により予告なく変更になる場合がございます。
▼開催店舗
・東京：HMV&BOOKS SHIBUYA 5F 特設スペース
・沖縄：HMV&BOOKS OKINAWA 店内特設スペース
・神戸：HMV阪急西宮ガーデンズ 店内特設スペース
※開催時間は店舗の開店および閉店時間に準じております。
※店舗へのお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いいたします。
●「POP-UP 〜MENSORE〜」オリジナルグッズ
・マフラータオル(2種：ライト/プレート) \2,000
・Tシャツ(1種：S/M/L/XL) \3,300
・ロンT(2種：バッグロゴ・ボルドー / ピクセル・ネイビー) \5,500
・PUレザーステッカー \900
・ハンドストラップ \1,500
・ピックキーホルダー(ランダム全10種) \600
●ORANGE RANGE オフィシャルグッズ
・“Horse” Tシャツ \3,300
・“Horse” フェイスタオル \2,000
・“Horse” アクリルお守り \800
・クロークバッグ \1,800
・コイン＆パスケース(カラビナ付き) \2,800
・ガジェットケース \2,000
・MENSORE刺繍キャップ(ブラック・カーキ/グレー・ブルー) \4,500
詳細：https://www.hmv.co.jp/news/article/260121119/
■ライブ／イベント出演情報
▼＜SCANDAL TOUR 2026 “SCANDALの対バンツアー”＞
2月11日(水/祝) 福岡・Zepp Fukuoka
▼＜the telephones 結成20周年ツアー「We wanna scream “DISCO” with you everywhere!!! 日本全国どこでもディスコ!!!」＞
3月07日(土) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
▼＜MEGA VEGAS 2026＞
3月20日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
▼＜かりゆし58 20th TRIBUTE ALBUM -Solo-solo HA!touch- TOUR＞
3月29日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
▼＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞
4月04日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜
▼＜Orion Island Waves -Beachside Music Festival-＞
4月18日(土) 沖縄・瀬⻑島野外特設会場
▼＜緑⻩⾊⼤夜祭2026＞
4月25日(土) 愛知・Aichi Sky Expo ホールA
▼＜MAIZURU PLAYBACK FES. 2026＞
4月26日(日) 京都・MAIZURU P.B. Harbor Park(第3埠頭)
▼＜rockin’on presents JAPAN JAM 2026＞
5月02日(土) 千葉・千葉県蘇我スポーツ公園
▼＜OTODAMA’26＞
5月05日(火/祝) 大阪・泉大津フェニックス
▼＜ACO CHiLL CAMP 2026 〜アソブ、オドロク、フジサン、キャンプ。〜＞
5月16日(土) 静岡・富士山樹空の森
