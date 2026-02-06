とたが、約3年ぶりとなるニューアルバムのアートワークの全容を発表した。

アルバムは、2月11日に『Sebone -脊椎盤-』、そして3月25日に『Sebone -脊髄盤-』が2ヶ月連続で配信リリースされる。

『Sebone -脊椎盤-』は、2023年9月にリリースした「カメラロール」以降のシングルと、未発表曲「寄り道」、そして吹奏楽アレンジを施した大ヒット曲「紡ぐ（Wind Orchestra Ver.）」、さらに「ブルーハワイ（Tomggg Remix）」「予感（Cwondo Remix）」のリミックスを加えた、全15曲を収録している。

また、『Sebone -脊髄盤-』には全て新録の楽曲を8曲収録。現在放送中のテレ東系ドラマ24『婚活バトルフィールド37』のエンディングテーマ「あげない」も収録される。

『Sebone -脊椎盤-』

『Sebone -脊髄盤-』

限定盤

ニューアルバム『Sebone』は、前作リリース以降本格的にアーティスト活動がスタートしていく中で、環境の変化や、今まで当たり前と思っていたこと、自分自身との向き合いを経て、自らのアイデンティティを今一度見つめ直し、そして忘れないように携える、3年間の過程が凝縮された作品だという。

さらに、3月25日には2枚のアルバムのCDもリリースされる。それぞれ通常盤に加えて、2枚のアルバムと1枚のライブDVD、そして本人描き下ろしデザインによるオリジナルTシャツを一挙コンパイルした限定盤もリリースされる。限定盤のライブDVDには、2024年10月に東京・渋谷WWW Xにて行われた2ndワンマンライブ＜Live Tour 2024 “bloomin’ page 2”＞の映像を全編収録。限定盤のみ紙ジャケやA4サイズのBOX仕様など、豪華パッケージでのリリースとなる。

また、予約＆先着購入者特典のデザインも発表された。Amazonではメガジャケ、楽天ブックスではアクリルキーホルダー、セブンネットショッピングではピック、それ以外のCDショップではジャケ写ステッカーがもらえる。さらに『Sebone -脊椎盤-』と『Sebone -脊髄盤-』の通常盤2種同時購入特典としてCD2枚収納可能なスリーブケースも決定。こちらのデザインは後日発表となる。また、限定盤は完全生産限定での販売となっており、2月10日までの予約受付となるので早めにチェックしていただきたい。

◆ ◆ ◆

◾️とた コメント

これまでの歩み方と今の姿勢が染み込んだ曲達を『Sebone』というアルバムとして束ねました。振り返ると幼い頃から自分の中心が私では無いように教えられて生きてきて、どこまでも自信がなかったです。1stの『oidaki』後からひとりで暮らし制作をすることで、より自分について考えるようになりました。嫌いだと思いたいのも、許せないでいたいのも、好きに突っ走るのも、それを上手く話せないのも、解くほどに全部が私でした。これからも確かめながら私を知っていくし、そうして撫でる輪郭でここにいるという自信にしていきたいです。いつも上手く言えないから、とたという歌える場所があってよかった！ 一番すなおで、私が誰に定められたものでもない私であるために残すアルバムです。好きでも嫌いでもどっちでも構いません。私はここにいます。

◆ ◆ ◆

◾️アルバム『Sebone -脊椎盤-』

配信：2026年2月11日（水）リリース

CD（通常盤）：2026年3月25日（水）リリース 価格：2,900円（税込）品番：PCCA-06465

Pre-add / Pre-save：https://lnk.to/Sebone_Sekitsui ▼収録曲

01 予感

02 あるく

03 日めくり

04 コワレモノ

05 右手のネイル

06 曇りの月

07 寄り道

08 押して

09 片依存

10 カメラロール

11 Transpose

12 催眠術

13 紡ぐ（Wind Orchestra Ver.）

14 ブルーハワイ（Tomggg Remix）

15 予感（Cwondo Remix）

◾️アルバム『Sebone -脊髄盤-』

配信：2026年3月25日（水）リリース

CD（通常盤）：2026年3月25日（水）リリース 価格：2,500円（税込）品番：PCCA-06464

Pre-add / Pre-save：https://lnk.to/Sebone_Sekizui ▼収録曲

01 なんとも思ってない

02 滅亡

03 neko

04 五月病

05 あげない

06 脱毛

07 薔薇の花_Sebone

08 螺旋

◾️アルバム『Sebone -脊髄盤+脊椎盤-』 [完全生産限定/2CD+DVD+T-shirt]

CD only（限定盤）：2026年3月25日（水）リリース

予約：https://lnk.to/Sebone_CD 価格：9,900円（税込）品番：PCCA-06463

※紙ジャケ仕様

※A4サイズBOX仕様

【限定盤予約受付期間】〜2026年2月10日（火）まで

※2026年2月10日（火）の予約終了時間は各店の閉店時間となり、各ECショップについては同日17:00までとなります

※PC SHOPのみ予約締め切りは、2026年2月9日（月）17:59までとなります ▼収録曲

[Disc 1] CD（紙ジャケ）

Sebone -脊髄盤-

01 なんとも思ってない

02 滅亡

03 neko

04 五月病

05 あげない

06 脱毛

07 薔薇の花_Sebone

08 螺旋 [Disc 2] CD（紙ジャケ）

Sebone -脊椎盤-

01 予感

02 あるく

03 日めくり

04 コワレモノ

05 右手のネイル

06 曇りの月

07 寄り道

08 押して

09 片依存

10 カメラロール

11 Transpose

12 催眠術

13 紡ぐ（Wind Orchestra Ver.）

14 ブルーハワイ（Tomggg Remix）

15 予感（Cwondo Remix） [Disc 3] DVD（紙ジャケ）

Live Tour 2024 “bloomin’ page 2”

2024.10.04 @Shibuya WWW X

01 押して

02 片依存

03 ブルーハワイ

04 あしたてんき

05 薔薇の花_page2

06 右手のネイル

07 カメラロール

08 あるく

09 あげない

10 日めくり

11 せーかいせかい

12 こうかいのさき

13 寄り道

14 Transpose

15 紡ぐ

16 〇〇〇記念日 [T-shirt]

とた本人描き下ろしデザインによるオリジナルT-shirt（FREE SIZE） ▼法人別特典

Amazon：メガジャケ

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：ピック

それ以外のCDショップ：ジャケ写ステッカー（3形態共通となります）

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。予めご了承ください

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文ください

※特典のデザインは後日発表いたします ▼『Sebone -脊椎盤-』&『Sebone -脊髄盤-』同時購入者特典

・CD2枚が収納可能なスリーブケース

※『Sebone -脊椎盤-』と『Sebone -脊髄盤-』の通常盤を同時に購入された方に差し上げます

※限定盤『Sebone -脊髄盤+脊椎盤-』は対象外となります

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。予めご了承ください

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文ください

※特典のデザインは後日発表いたします

◾️シングル「あげない」

2026年1月9日（金）配信リリース 配信：https://lnk.to/tota_agenai

※テレ東系ドラマ24『婚活バトルフィールド37』のエンディングテーマ ◆ドラマ24『婚活バトルフィールド37』

【放送日時】2026年 1月9日（金）スタート 毎週金曜 深夜24:12〜24:42 放送

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【BSテレ東】2026年1月13日（火）スタート 毎週火曜 深夜24:00〜24:30 放送

【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで

見放題配信

【原作】猪熊ことり『婚活バトルフィールド37』（新潮社バンチコミックス刊）

【主演】加藤ローサ

【共演】福田麻貴（3時のヒロイン）桐山漣 志田音々 佐藤ミケーラ倭子／戸塚純貴 榊󠄀原郁恵

【脚本】モラル 井上テテ 舘そらみ

【監督】二宮崇 頃安祐良 田中章一 ハセガワタクヤ

【チーフプロデューサー】木下真梨子（テレビ東京）

【プロデューサー】中島叶（テレビ東京）清家優輝（ファインエンターテイメント）岡田健人（ファインエンターテイメント）

【制作】テレビ東京 ファインエンターテイメント

【製作著作】「婚活バトルフィールド37」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/konkatsubattle37/ ▼イントロダクション

赤木ユカ（加藤ローサ）、37歳独身。美人を自負する彼女が、「ここいらで結婚してやるか」と上から目線で足を踏み入れた場所。そこは、理想や条件が入り乱れる、欲望むきだしの「婚活という名の戦場」だった！そこで出会ったのは、同じく37歳、婚活歴8年のこじらせ理論派・青島智恵子（福田麻貴）。 理想＝ハイスペを追い求める“勘違い”の赤木と、現実（安定）をデータ分析する“理屈”の青島。 水と油の二人が、互いのプライドをぶつけ合いながら、なぜか戦場で共闘することに…！？次々と現れる“クセ強”な男たちに翻弄されたり、容赦なく突きつけられるアラフォー女子の婚活の現実にボロボロになりながらも立ち上がる彼女たちが、戦いの果てに見つける幸せな結婚のその先とは――？ “悪戦苦闘！命がけの婚活バトルコメディー”がついに開幕！ ▼とたコメント

「あげない」をED曲として選んでいただき、すごくうれしい気持ちです。この曲は、かわいいままの姿を見せつけたいという強がりで「泣いてなんてあげない」と立ち上がる歌です。気持ちを悟られまいとすることに私は人間味を感じていて、強がるという行為自体が面白いなと考えています。婚活を通して強がったり繕うことを手放したりする人間らしい姿に、見る人も元気をもらえるそんなドラマだと思います。曲も一緒にぱわーを届けられますように！