4人組ヒップホップクルー・KAGVYA（読み：カグヤ）が、デビューシングル「Goddess」を本日リリースした。

今作は、これまで別々の道を歩んできたメンバーの4人が「KAGVYA」として集結し、新時代の女神“Goddess”として君臨するための覚悟を表明する1曲になっているという。また、ヒップホップ音楽プロデューサー・TRILL DYNASTYが楽曲プロデュースを手掛けている。

楽曲では、「傷つくことを恐れず自らの才を信じて突き進む覚悟（UTA）」、「“普通”という枠に縛られず、ありのままの本性をさらけ出す意志 （AMI）」、「15年の下積みを糧に、家族の未来をも背負って立つ決意（MOMO）」、「逆境さえもエネルギーに変えて立ち上がる生命力 （MACHIL）」といったリリックのように、4人のリアルな想いが一つに重なり響き渡ることで、変化を渇望し、自らの手で新しい道を切り拓くという強い意志を表した一曲に仕上がったとのことだ。

また、本日20時には本楽曲のMVも公開された。