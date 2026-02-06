アイスホッケー女子日本代表が初戦

ミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子日本代表は6日、1次リーグ初戦でフランスと対戦する。NHK中継のスタジオには、最近の冬季五輪を彩った現役アスリートが登場した。

「スマイルジャパン」の初戦となったフランス戦。カーリング女子で五輪2大会連続メダルを獲得したロコ・ソラーレの藤澤五月が、スタジオ出演した。

銅メダルを獲得した2018年平昌五輪では「そだねー」や「もぐもぐタイム」で列島を席巻。2022年北京五輪では銀メダルを獲得した司令塔の氷上とは違う装いに、X上のファンも熱視線を送った。

「藤澤さんオリンピック本放送にも出てる！」

「NHKに出てる藤沢さん、別人みたいで説明ないと誰か分かれへん…」

「藤澤五月さん、ずっと綺麗だな」

「藤澤五月全然雰囲気違うな」

「だれ？あ！カーリングの藤沢さんか 印象違いますが素敵です」

ロコ・ソラーレはフォルティウス、SC軽井沢クラブとの三つ巴となった昨年9月の五輪代表決定戦に敗れ、3大会連続の夢舞台には届かなかった。



（THE ANSWER編集部）