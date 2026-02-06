メリクレット、1stミニアルバムのリード曲「セミロング」MV公開。キャストにアイドルグループ「タイトル未定」の阿部葉菜出演も
メリクレットが、2月4日にリリースした1stミニアルバム『1ヨクトの眠り姫』のリード曲である「セミロング」のMVを公開した。
本楽曲は、メリクレットが送る優しくて愛おしい情愛歌になっているという。MVはキャストに、同じく札幌を拠点に活動するアイドルグループ「タイトル未定」の阿部葉菜を迎えて、札幌で撮影を行った。楽曲のカラフルであたたかい魅力が存分に詰まっており、一度観たら歌い出したくなるような映像に仕上がったとのことだ。
◆ ◆ ◆
◾️阿部葉菜 コメント
初めてメリクレットとおはなしした時に一番思ったのは
『こんなに柔らかくて温かい人たちがやっているバンド、
そりゃあみんな好きになるよなぁ』でした！
周りのみんなが笑顔になっちゃうバンド！
そんなメリクレットさんにとって一生忘れられないであろうこのタイミングで携わらせて頂けた事、とっても光栄です！！
実は密かに憧れを抱いていたバンドMVへの出演。
初めてがメリクレットさんで本当に良かったです。
素敵な機会をありがとうございました。
どこまでも羽ばたいてください！札幌のおともだち！！！
◆ ◆ ◆
1stミニアルバム『1ヨクトの眠り姫』は、メリクレット初となる全国流通盤としてリリースされた作品。2025年にリリースした「透水」や最新楽曲「イヴと凍花の国」に加え、ライブでは定番だという「idiocracy」「ロボック」も満を持して音源化、さらに完全新曲となるリード曲「セミロング」を含めた全8曲が収録されている。
■1stミニアルバム『1ヨクトの眠り姫』
2026年2月4日（水）リリース
MLKRT-001 \2,500（税込）
予約：https://melikret.lnk.to/1stminialbum
タワーレコード限定購入者特典：
JKステッカー（メンバー楽曲解説ラジオ付き）
■＜メリクレット対バンツアー2026『夢五夜、雪のほとり』＞
2026年2月11日（水・祝）開場17:30/開演18:00 [東京]代官山UNIT
2026年2月15日（日）開場17:30/開演18:00 [福岡]福岡Op’s
2026年2月28日（土）開場17:30/開演18:00 [愛知]名古屋ell.FITS ALL
2026年3月1日（日）開場17:30/開演18:00 [大阪]LIVE SQUARE 2nd LINE
2026年3月7日（土）開場17:30/開演18:00 [北海道]札幌cube garden
◆チケット
スタンディング 3,800円（税込）
