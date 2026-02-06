Bimi¡¢ºÇ¿·EP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù¤è¤ê¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥«¥°¥Ä¥Á¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¡õMV¸ø³«·èÄê
Bimi¤¬¡¢3·î18Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëEP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ê¥è¥ß¡§¥¤¥Î¥ê¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥«¥°¥Ä¥Á¡×¤ò2·î13Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢ÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÀÏÃ¤Î¡È²Ð¤Î¿À¡É¡Ö¥«¥°¥Ä¥Á¡Ê²à¶ñÅÚ¿À¡Ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢ÌÔ¡¹¤·¤¯Ì¿¤Î±ê¤òÇ³¤ä¤·À¸¤¤ëÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤½¤Î±ê¤¬¿·¤¿¤ÊÆ°ÎÏ¤ä³Ð¸ç¤Îµ¯¸»¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡È½ª¤ï¤ê¤È»Ï¤Þ¤ê¤Î·Ò¤¬¤ê¡É¤ò¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÏÂ³Ú´ï¤äÌ±Â²·Ï³Ú´ï¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î13Æü¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤Ë¸þ¤±¡¢³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®Í½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Apple Music¤äSpotify¤Ë¤Æ¡Ö¥«¥°¥Ä¥Á¡×¤òÇÛ¿®Í½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢Bimi¤Î¸ÂÄêÆ°²è¥³¥á¥ó¥È¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü20»þ¤ËËÜ³Ú¶Ê¤ÎMV¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Bimi¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£New EP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¢¡Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¥«¥°¥Ä¥Á¡×
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®
ÇÛ¿®Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://www.toneden.io/evillinerecords/post/kagutsuchi
¢¡ELR Store¸ÂÄêÈ×
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://kingeshop.jp/shop/g/gNKCD-10547/?elr=46544
[²Á³Ê]¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[¾¦ÉÊ·ÁÂÖ]CD only
[ÉÊÈÖ]NKCD-10547
[»ÅÍÍ]7inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¥¬¥é¥Ý¥ó
M2.¿Í
M3.INORI
M4.¥«¥°¥Ä¥Á
M5.exorcist -Ì£ÊÑ-
M6.Bonus Inst -¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI-¡ÊProd. DJ dip¡Ë
¢¨M.5¡¢6¤ÏELR Store¸ÂÄêCDÈ×¼ýÏ¿³Ú¶Ê
¢§ELR Store¸ÂÄêÈ×Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
¾ÜºÙ¥ê¥ó¥¯¡§https://bimi-official.com/news/1042/
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡¡¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Î¼Â»Ü¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦»²²ÃÊýË¡
ELR Store¤Ë¤Æ¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¸ýÊ¬¤´ÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¾ì¡õÆü»þ
¡4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ20Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§12»þ45Ê¬¡Á
¢5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ20Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§12»þ45Ê¬¡Á
£5·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¿·À¤µª
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ40Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§13»þ00Ê¬¡Á
¢¨1²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¡¢1Ëç¤Î¤´Í½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½ç¤ÎÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÍ½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë19:45 ¡Á 2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¦ÅöÁªÈ¯É½¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00°Ê¹ß½ç¼¡¤´°ÆÆâ¡ÊÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Î¤ß¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢§ELR Store¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡Ö¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡×Í½Ìó´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ELR StoreÆâ¤Ë¤Æ¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù CDÍ½Ìó¥«¡¼¥È¡É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥ó¥Á¥íÃêÁªÍ½ÌóÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¡
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #05 -Splash- Ver.
¢¨¡ÖLive Galley #05 -Splash-¡×¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¢
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #06 -Jelous- Ver.
¢¨Live Galley -Jelous- ¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¢£¡ãBimi Band Galley Tour 2026 -Dear 28th-¡ä
2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦Music Club JANUS
open 18:30¡¿start 19:00
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦NAGOYA CLUB QUATTRO
open 16:00¡¿start 17:00
2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-EAST
open 18:00¡¿start 19:00
¢§Bimi with Backing Band
DJ : DJ dip
Ba : Sit (COUNTRY YARD / mokuyouvi)
Gt : Yu Ueda (SABANNAMAN / mokuyouvi)
Gt : Yoshihiro Nakayama (THE NO EAR / mokuyouvi)
Drum : Akira Kimura (mokuyouvi / FILTER / RIDDLE / SPLIT SECOND SKATER)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È ¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀèÃåÀè¹Ô
https://l-tike.com/bimi/
¢£¡ãBimi Live Tour 2026¡ä
2026Ç¯
3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡ËÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕLOOK
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôAZ
3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî¡¦LIVE HOUSE J
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio
4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦CLUB SANGO
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦LIVE HOUSE CB
4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦Live space Reed
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
5·î10Æü¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¿·À¤µª
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
¡ã¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È ¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀèÃåÀè¹Ô¡ä
https://l-tike.com/bimi/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Bimi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Bimi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Bimi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram