与田祐希、“お姉ちゃん”戸田恵梨香との姉妹ショットに反響「美人姉妹」
日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）に出演中の与田祐希が6日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】戸田恵梨香＆与田祐希の“姉妹ショット” 別カットも
投稿されたのは、幸後一香役を演じる戸田恵梨香と、その妹・幸後綾香役の与田が並んだ“姉妹ショット”。与田は「お姉ちゃんと」とコメントを添え、病院のナースステーションで撮影された2ショットを披露した。与田が演じる綾香は、難病を抱えて長期入院しているという役柄だ。
ファンからは「姉妹写真ありがとう」「美人姉妹かわいすぎる！！！」「めちゃめちゃ可愛い」「幸後姉妹尊いです」などの声が相次いで寄せられている。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）
