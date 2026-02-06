（左から）戸田恵梨香、与田祐希　※「与田祐希」インスタグラム

　日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）に出演中の与田祐希が6日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開し、反響を呼んでいる。

　投稿されたのは、幸後一香役を演じる戸田恵梨香と、その妹・幸後綾香役の与田が並んだ“姉妹ショット”。与田は「お姉ちゃんと」とコメントを添え、病院のナースステーションで撮影された2ショットを披露した。与田が演じる綾香は、難病を抱えて長期入院しているという役柄だ。

　ファンからは「姉妹写真ありがとう」「美人姉妹かわいすぎる！！！」「めちゃめちゃ可愛い」「幸後姉妹尊いです」などの声が相次いで寄せられている。

