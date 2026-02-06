ザ・おめでたズ、富山ダイハツ販売TVCMに書き下ろした新曲「風がふいて」リリース決定
ザ・おめでたズが、富山ダイハツ販売の新CMに書き下ろした新曲「風がふいて」を2月9日にリリースすることを発表した。
今回の記念日は2月9日に定められている「風の日」で、CMは“富山の皆さん、富山へ行こう。” をテーマに、富山県内を巡ってもらうこと、魅力を再発見してもらうことを表現した内容となっており、そのテーマに寄り添うような「風がふいて 季節が変わる あの日気づかなかったことに 今気づいた」というキャッチーなフック、日々の変化や気づきを歌ったバース、温かさや優しさ、そしてどこか懐かしさを感じさせるトラックが魅力の1曲に仕上がっているとのこと。
また、本解禁に合わせてのジャケットも公開となり、さらに「風がふいて」のライブラリ追加キャンペーン施策も実施が決定した。Pre-add / Pre-saveもしくはライブラリ追加すると、風がふいて」ジャケットのスマホ壁紙を受け取ることができる。
富山ダイハツ販売の新CM「海沿いの町」篇は、富山県富山市出身のファッションモデル・女優の草野星華が出演していたり、富山県出身で映画監督として活躍する伊林侑香が演出を担当するなど、富山県で結成されたザ・おめでたズがCMソングを務めることも含め、富山愛溢れた企画になっているという。
◾️「風がふいて」
2026年2月9日（月）リリース
配信：https://omedetaz.lnk.to/Kaze
※富山ダイハツ販売TVCMタイアップ曲
▼Pre-add / Pre-saveもしくはライブラリ追加をしていただくと「風がふいて」ジャケットのスマホ壁紙をプレゼント
https://www.toneden.io/v-dd/post/kazegafuite
※期間：2/16まで
◆CM情報
富山ダイハツ販売 新CM「海沿いの町」篇
HP：https://toyama-daihatsu.co.jp/
◾️東阪ツアー情報
ザ・おめでたズの紅白ほおばるコンサーツ <うめおむすび編>
日程：2026年3月7日（土）
会場：大阪・梅田クラブクアトロ
ザ・おめでたズの紅白ほおばるコンサーツ<えびのおすし編>
日程：2026年4月26日（日）
会場：東京・恵比寿リキッドルーム
▼チケット情報
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=732016
