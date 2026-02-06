「それ可愛い♡」→ 実は【しまむら】！ 1枚でおしゃれに決まる「サマ見えトップス」

コーデのおしゃれ度を上げたいなら、一枚で主役になるトップスを取り入れてみて。今回編集部が注目したのは、目を引く配色や存在感のある素材使いが特徴の【しまむら】のトップス。いつものボトムスに合わせるだけでおしゃれなコーデが完成しそうです。

配色デザインで即こなれるトップス

【しまむら】「TCPUヘンリーハイショクPO」\1,089（税込）

首元の配色ラインがアクセントになったヘンリーネックトップス。シンプル派にもおすすめのアイテムです。カジュアルながらも上品さをキープしやすい、ヘンリーネックデザインも大人女性にぴったり。いつものワンツーコーデもグッとあか抜け、デイリーシーンでヘビロテしたくなりそう。

表情豊かなサマ見えカーディガン

【しまむら】「TT*ループフリンジCD」\2,420（税込）

袖のボリュームデザインが目を引くカーディガン。羽織るだけでコーデが一気に華やぐ存在として重宝しそうです。ショート丈なのでボリュームがあってもバランスよく着こなしやすく、コーデに旬な雰囲気をプラスできそう。すっきりとしたVネックで、抜け感のあるレイヤードコーデを楽しめそうなのも高ポイント。

Writer：licca.M