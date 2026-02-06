irienchy、メジャー1stアルバムより新曲「モーマンタイ」がワールドプロレスリング」2・3月度ファイティングミュージックに決定
irienchyが、2026年3月4日に発売するメジャー1stアルバム『UNiQUE』より、新曲「モーマンタイ」がワールドプロレスリング」2・3月度ファイティングミュージックに起用されることを発表した。
本楽曲は、背中を押す歌詞が魅力の爽やかなロックナンバーになっているとのことだ。テレビ朝日系「ワールドプロレスリング」は、毎週土曜25時より放送される。
さらに、3月5日より福岡・愛知・大阪・東京の4都市を回る＜irienchy Major 1st ALBUM Release TOUR 2026 “UNiQUE”＞の初回福岡公演のゲストアーティストが、no moreとtight le foolであることが発表された。愛知・大阪・東京のゲストアーティストも後日発表予定。
◾️タイアップ／テレビ朝日系「ワールドプロレスリング」
2・3月度ファイティングミュージック
irienchy「モーマンタイ」
毎週土曜 25:00〜25:30放送
※地域により放送日時は異なりますので、詳しくはHPをご覧ください。
http://www.tv-asahi.co.jp/wrestling/
◾️＜irienchy Major 1st ALBUM Release TOUR 2026 “UNiQUE”＞
2026年
3月5日（木）福岡 LIVE HOUSE OP’s ゲスト： no more / tight le fool
OPEN18:30 START19:00
4月10日（金）愛知 ell.SIZE
OPEN18:30 START19:00
4月11日（土）大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN ゲスト：後日発表
OPEN18:30 START19:00
5月2日（土）東京 Shibuya Milkyway ゲスト：後日発表
OPEN18:30 START19:00
詳細：https://www.irienchy.com/live
チケット受付期間：〜各地公演前日23:59
詳細：https://www.irienchy.com/live
※本受付は先着となります
※予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます
