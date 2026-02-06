カーリング女子で平昌五輪銅、北京五輪銀メダルの「ロコ・ソラーレ」藤沢五月が６日放送のＮＨＫ特番「ミラノ・コルティナオリンピック まもなく！アイスホッケー女子」（午後７時半）に出演。変わらぬ美しさでネットを沸騰させた。

この日開幕するミラノ・コルティナ五輪、中でも女子アイスホッケーチームの試合直前の様子を東京のスタジオから見守った藤沢は薄紫のブラウスに白のパンツの清楚な服装で登場。競技時とは一変した巻き髪を後ろでまとめたルックスで出演した。

女子アイスホッケーチームの映像を見ると「こっちまで緊張してきましたね」とニッコリ。「初戦ということで、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。選手も緊張しているかなと思いますけど、楽しい試合をしてもらえたらなと思います」と話した。

カーリング界のアイドル的存在だった藤沢の出演にネットも沸騰。ネット上には「藤沢五月さん、ずっと綺麗だな」、「五月さん 一瞬分からんかった！ やっぱりめんこい！」、「藤沢五月さん今日もＮＨＫ出てる！綺麗です 毎日出て欲しいです」、「藤沢五月さん雰囲気変わったな」、「五月さん。いつもと違う雰囲気で可愛い」などの声が集まった。