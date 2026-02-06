川崎一筋12年の車屋紳太郎が、サッカースクールのコーチに転身した

昨季限りで現役引退したDF車屋紳太郎がサッカースクールのコーチとしてのキャリアを歩み始めた。

子供たちへの指導をはじめ、サッカー界に貢献していく。

車屋は大津高校から筑波大学を経て2014年に川崎フロンターレでプロ入りし、2017年には日本代表デビューも飾った左利きのDF。キャリアの終盤は怪我に苦しんだが、リーグ優勝4度など多くのタイトルを経験し、J1リーグベストイレブンにも2度名を連ねた。デビューから12年、川崎一筋を貫いた。

昨季限りでスパイクを脱いだ車屋は川崎、横浜エリアで新たに立ち上がった小学生向けのサッカースクール「MONOLITH SOCCER SCHOOL」でコーチへ転身することに。保健の教員免許を持ち、サポーターからは親しみを込めて「先生」とも呼ばれていた車屋が子どもたちに直接指導を行う。スクールのコンセプトは「考える力と確かな技術で主導権を握る」。車屋と同じ大津高校出身で、日本サッカー協会公認C級ライセンスを保持する岩下和弘氏もコーチを務める。

引退後の車屋の進む道が明らかとなり、SNSでは「新しいキャリアの幕開け！ おめでとう！」「これは楽しみ」「直接教えてもらえるのいいね」「なんと贅沢な」「車屋先生」「先生が先生になってて嬉しい」「新しい挑戦、注目してる」「転生して教わりたい」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）