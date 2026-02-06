EXIT･兼近大樹登場！「トムとジェリー バースデー記念ファンイベント」レポート
2026年2月6日、アニメーションの名コンビ「トムとジェリー」の誕生日（2月10日）を記念した初のファンイベントを開催！
長年にわたり世界中から愛されるキャラクターたちの誕生を、多くのファンが一緒に祝う、笑顔あふれる一夜となりました☆
トムとジェリー バースデー記念ファンイベント
スペシャルゲストには、トムとジェリーの大ファンを公言するお笑いコンビEXITの兼近大樹さんが登場。
子どもの頃から妹と一緒にビデオで見ていたという思い出話や、「トムとジェリーは、ケンカしても信頼関係があって仲直りできるところが魅力」と熱く語りました。
さらに、自身がプロデュースしたコラボTシャツや、過去に漫談でトムジェリを題材にした経験談など、兼近さんらしいユーモアたっぷりのトークに会場は笑いの渦に！
イベント後半には、ファン参加型の「トムとジェリー バースデークイズ」を実施。
ジェリーの好物や、トムのフルネームなど、ファンなら思わずニヤリとする問題が次々と出題され、会場は大熱狂！
兼近さんもファンと一緒に挑戦し、意外な（？）誤答に会場から温かな笑いがこぼれました。
最後まで勝ち残った2名には、トム賞・ジェリー賞の豪華グッズが贈呈され、盛大な拍手が贈られました。
イベントの終盤には主役のトムとジェリーがパーティー帽をかぶって登場！
会場に現れると、ファンから大きな歓声と拍手が沸き起こりました☆
新グッズ展示
イベントでは、伊勢丹新宿店POP UP STOREで展開されるトムジェリマーケットの新商品や、
タリーズコーヒーとのコラボ商品も展示。
また、初お披露目となるバルーンスタチューや
ぬいぐるみウォール、
パネルガチャも登場しました☆
今後も「トムとジェリー」の愛され続ける魅力を届けるさまざまな展開が期待されます。
85年以上にわたり愛されるふたりのコンビの“お誕生日”は、まさに世代をつなぐ楽しいひとときとなりました。
