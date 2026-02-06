富山県内小選挙区 候補者走る 前回から構図が一変した富山1区
2日後に迫った衆議院選挙。
県内小選挙区の戦いをお伝えしてきたシリーズ、最後は富山1区です。
立候補しているのは届け出順に、共産党・新人の青山了介候補、自民党・元職の中田 宏候補、中道・前職の山 登志浩候補、参政党・新人の斉藤 匠候補の4人です。
前回から構図が一変した富山1区。4人の候補による冬の短期決戦は最終盤です。
1区の候補者で唯一の「富山生まれ富山育ち」 共産党・新人の青山了介候補
◆共産 青山了介 候補
「まず何といっても働く皆さんの賃金の底上げです。日本共産党は、大企業が500兆円以上ため込んでいる内部留保をきちんと活用することを提案しています」
4度目となる衆院選挑戦。この時期の選挙実施については。
◆青山 候補
「実はうちの子どもも今年受験生なんですけど…18歳で初めて投票できる人も受験生という人が出るんじゃないかなと思うんですよね」「投票できる人を減らすような選挙っていうのは本当に選挙としてやっていいのか」
それでも駆け抜ける超短期決戦。政権与党への疑念の声や、結成間もない新党の政策転換など、今回、これまでにない手応えを感じています。
◆青山 候補
「野党共闘で一緒にやってきた方たちが、立憲さんがある意味旗を降ろしちゃった分だけ（リベラル票の）行き場がなくなってるんじゃないかなと思うので。手振りの方が増えるとか結構反応はあるような気はします」
前回選を上回る8600票以上の得票だけでなく、比例区での党の議席確保に向け票の上積みも図っています。
横浜市長や衆議院・参議院で議員を歴任 自民党・元職 中田宏候補
◆自民 中田宏 候補
「富山のためにが日本のために」「富山のためにが日本のために！」
自民党の元職、中田宏候補（61）。富山市生まれで、横浜市長のほか衆議院と参議院で議員を歴任しました。
現在、内閣府大臣補佐官を務めるほか、強い経済を作るとして「富山のくすり産業にチャンスがある」と訴えます。
豊富な政治経験の一方で、課題は、富山での知名度。真冬の選挙戦が立ちはだかります。
◆中田 候補
「敵は誰？いない、雪！」
Q.雪の選挙戦、きついですか？
「いやきつくないの。ただ顔が見えない。足元をみなさん注意されるし…」
有権者に集まってもらうのも多くは室内。連日10か所以上、多い日で20か所のミニ集会を開き、地道に声を届けています。
さらに。
◆中田候補のインスタグラム
「選挙について、主権者教育をもっとしていくべきだと…」
演説会に来られない若者や主婦、働く世代にも政策を届けようとSNSも頻繁に更新しています。
◆中田 候補
「大きくなってまた富山の川に戻ってきた、サクラマスみたいなもんです。サクラマスをなんとか押し上げていただきたい。押して、押して、押して、ますずしにしてください！」
陣営が目指す5万票以上の得票に向けて票の上積みを図ります。
前回、富山1区で15年ぶりに誕生した野党議員 中道改革連合・前職 山登志浩候補
◆中道 山登志浩 候補
「国民の皆さんの暮らしを少しでも底上げしていく」「しっかりと対立のなかに合意点を見出す、本当の政治、真面目で誠実な政治をやりたい」
中道改革連合・前職の山登志浩候補46歳。前回、富山1区で15年ぶりに誕生した野党議員でしたが、わずか1年3か月で衆議院が解散。
山候補は高市政権の対極として、人にやさしい政治、生活者ファーストを訴え、政治とカネの問題では、裏金を許さないと力を込めます。
◆山 候補
「お金を集める前に私たち草の根の声、地域の声、現場の声をもっと集めるべきではないですか？」
選挙戦では働く現場へ出向いて労組の組合員らと向き合い、デイサービス施設でも有権者と対話を重ねてきました。
◆公明党県本部 佐藤則寿代表
「私ども公明党、全力で山登志浩さんの大勝利に向けて思い切り働いていく」
共に新党を立ち上げた公明党の議員と一緒に人権と平和を守ると訴えています。
連合富山の推薦候補として協力してきた国民民主党の庭田幸恵参議院議員とも自民一強にしてはならないと訴え、前回以上の得票をめざします。
◆山 候補
「庭田さんは逆転の夏でしたが、今回私は大逆転の冬、これを実現したい。諦めずに最後まで走りきりたいと思っています」
会社勤めの傍ら初めて選挙に立候補 参政党・新人 斉藤 匠候補
◆参政 斉藤 匠 候補
「これまで政治は、誰か頭の良い人がやってくれる、自分には遠い世界のものだよく分からない、そう思っていた時もあった。しかし、そうしている間に日本の現状は悪くなった。誰かがこの日本を変えなければならない、その一心で私に何ができるか考えた」
参政党・新人の斉藤 匠候補（34）。北海道出身で、10年前、県内企業への就職を機に移住しました。
会社勤めの傍ら、今回初めて選挙に立候補しています。
きっかけは2歳になる息子の存在でした。
◆斉藤 候補
「（息子を）しっかりと良い方向に送り出してあげたい思い、私が政治家を目指している原動力になっている」
演説に熱がこもると感極まることも度々で…。
◆斉藤 候補
「2歳の息子とのかげないのない幸せな時間を使ってまでもこの国を変えていく……（涙をぬぐう）」
多くの人に直接会うことを意識し、選挙戦では自分と同世代や家族連れ、無党派層の取り込みを目指しています。
参政党が衆院選富山1区で候補者を立てたのは今回が初めて。子どもたちの将来のために有権者に政策を訴えています。
◆斉藤 候補
「1、2、参政党！未来の日本に誇れる今を！」
真冬の政治決戦、投票日まであと2日です。