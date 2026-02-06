¡Ú ÉÍÊÕÈþÇÈ ¡ÛàÂÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿áµã¤¼Çµï¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿»ÖÅÄÌ¤Íè¤Ë¡Ø¤ª²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ù¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥«¥í¥ê¡¼¤ò¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×
ÇÐÍ¥¡¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡ÊSnow Man¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¡¢À¾³À¾¢¤µ¤ó¡¢±ÊºîÇîÈþ¤µ¤ó¡¢²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÉÍÊÕÈþÇÈ ¡ÛàÂÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿áµã¤¼Çµï¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿»ÖÅÄÌ¤Íè¤Ë¡Ø¤ª²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ù¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥«¥í¥ê¡¼¤ò¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×
Áòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò±é¤¸¤¿ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢µîÇ¯1·î¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤êàºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¤´°äÂ²Â¦¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤ª¼Çµï¤ÎÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¡¢»£±ÆÃæ¤Ç¤âÎÞ¤ò¤â¤é¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤º¤Ã¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤òË´¤¯¤·¤¿Êì¤ò±é¤¸¡¢½Å¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ïà¡ÊÉÍÊÕ¤µ¤ó¤ÈÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î¡Ë2¿Í¤ÎÌÜ¤¬Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È±é¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹á¤È¡¢¼ç±é¤Î2¿Í¤Ë´¶¼Õ¡£à»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆÌþ¤µ¤ì¤¿á¤È¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ïà´¶¾ðÅª¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¬ÄË¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥«¥í¥ê¡¼¤ò¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÂÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬È´¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢»£±Æ»þ¤Î»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ïà¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ª²Û»Ò¤òÄº¤¤¤Æ¡£¤Á¤ã¤ó¤È±öÊ¬ÀÝ¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ë¾Ð¤¤¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¹Ìò¤ÎÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æà´ÆÆÄ¤ÎÆñ¤·¤¤ÃíÊ¸¤ò¤Í¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¤«¤·¤³¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÁ´Éô¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Å·ºÍ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿á¤È¡¢±éµ»ÎÏ¤òÀä»¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç»£±Æ¤Î¤¿¤áÉÔºß¤ÎÌÜ¹õ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ê»æ¤ò»°ÌÚ¹§¹À´ÆÆÄ¤¬ÂåÆÉ¡£à¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÈá¤·¤ß¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤«¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏÉ¬¤º¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¸Î¿ÍÍÍ¡¢¤´°äÂ²¤ÎÊý¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢´õË¾¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤ªÊÌ¤ì¤Îµ·¼°¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤ÏàÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¤ª¼ê»æ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤¬¼¿¸¶¤µ¤ó¡ÊÌÜ¹õ¤ÎÌòÌ¾¡Ë¤Ë¤âºîÉÊ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
